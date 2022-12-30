Ford Otosan'ın elektrifikasyon yolculuğuna yeni finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa’nın lider ticari araç üreticisi Ford Otosan’ın tamamen elektrikli ve hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) araçlar da dahil olmak üzere yeni nesil ticari araç yatırımlarına finansal destek vermek üzere şirkete 200 milyon euroluk ek kredi sağlayacak.

Finansman paketi, EBRD'nin kendi kaynaklarından 54 milyon euro kredi ile bankanın A/B sendikasyon kredisi yapısı çerçevesinde diğer kreditörlerden sağladığı 146 milyon euroluk krediden oluşuyor. EBRD’nin kredi tutarının tamamı için kayıtlı borç veren olduğu bu finansman modelinde diğer ticari bankalar ve gerekli nitelikleri karşılayan özel sektör kredi sağlayıcıları EBRD kredisine piyasa koşullarında katılıyorlar.

Katılımcı kreditörler arasında Green for Growth Fund, HSBC, MUFG, Société Générale ve ILX yer alıyor. EBRD'nin yeşil ekonomiye geçişi finanse etme çabasının bir parçası olarak sağlanan kredi, Ford Otosan’ın daha sürdürülebilir bir gelecek için otomotiv dünyasının elektrifikasyonuna öncülük etme hedefini destekliyor. Kredi, 2021’de Ford Transit Custom Ailesinin çevreye duyarlı, tam elektrikli versiyonlarını da içeren yeni nesil üretimini finanse etmek üzere Ford Otosan’a verilen 650 milyon euroluk kredinin bir uzantısı.

Ek yatırım standartları ve verimliliği yükseltecek

EBRD’nin ek yatırımı, Ford Otosan'ın Kocaeli tesislerini Türkiye'de elektrikli araç montajı için entegre üretim merkezine dönüştürmesine yardımcı olacak. Finansman ayrıca daha yüksek operasyonel standartları desteklemeye yardımcı olacak ve değer zincirine daha geniş entegrasyon yoluyla tedarikçilerin dijitalleşmesine katkıda bulunacak, standartları ve verimliliği yükseltecek. EBRD, Türkiye’nin önde gelen kurumsal yatırımcılarından biri ve bugüne kadar büyük çoğunluğu özel sektörde olmak üzere toplam 378 proje aracılığıyla ülkeye 17,2 milyar euronun üzerinde yatırım yaptı.

Kısa bir süre önce Türkiye’deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olma hedeflerini açıklayan Ford Otosan binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor. Bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Custom’ın da Avrupa’daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da devam ediyor.

Ford’un Avrupa’da sattığı Transit ailesi araçların %88’inin üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan, geçtiğimiz aylarda törenle seri üretim için hattan indirdiği Ford’un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit’i Kocaeli Fabrikalarında %100 yenilenebilir elektrik enerjisi ile üretiyor. Ford Otosan, 2023'ün ilk yarısında yeni 1 tonluk Ford Custom’ın dizel, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarını kademeli olarak üretmeye başlayacak.

“Sürdürülebilir üretimde yeni çağa öncülük ediyoruz”

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, şu açıklamada bulundu: “Ford Otosan olarak, sürdürülebilir üretimde yeni bir çağa öncülük ediyoruz. Elektrikli araçlarımız ve yeni fabrikamız, 2030 yılına kadar tesislerde, 2035 yılına kadar tedarikçiler ve lojistikte ve 2040 yılına kadar ağır ticari araçlar dahil üretilen ürünlerde karbon nötre ulaşma konusundaki uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.”

“Yeşil bir gelecek için kararlıyız”

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ek finansmanla ilgili olarak şunları söyledi: “Elektrikli araçlar net sıfır bir gelecek için bir gereklilik ve Türkiye'yi Avrupa’nın ticari elektrikli araç üretim merkezi haline getirmek için sektörünün lideri Ford Otosan ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. 2021 yılında 650 milyon euroluk finansal paketle başladığımız ortaklığımızın devam etmesi bizi mutlu ediyor. EBRD, Türkiye'de ve küresel ölçekte yeşil bir gelecek için kararlılığını koruyor.”