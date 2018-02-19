Ford'dan 'yerli şanzıman' atağı

19 Şubat 2018

Aysel YÜCEL

Ford Otosan, ağır ticari araç segmentinde Türkiye’nin ilk yerli şanzımanını üretmeye hazırlanıyor. 50 milyon euro yatırım yapacak olan şirket, şanzıman ile kamyon üretiminde yerlilik oranını parçada yüzde 90, ciroda ise yüzde 75’e çıkaracak. Yerli şanzımanın 2020’den itibaren hem manuel hem de otomatik versiyonuyla kullanılacağını söyleyen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2018 yılı toplam otomotiv pazarını 950 bin-1 milyon adet öngördüklerini açıkladı. Otomotivin devlerinden Ford Otosan kamyon işini büyütüyor, 49.5 milyon euro yatırımla ağır ticari araç segmentinde Türkiye’nin ilk yerli şanzımanını üretmeye hazırlanıyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Arka aks ve 13 litre E6 Ecotorq motordan sonra yerli şanzımanımızı da geliştirdik. Düz beyaz bir kağıtla başlayan ve geliştirilen bu ilk ‘yerli’ ağır ticari şanzıman 2600 Nm. tork değerine kadar çalışmaya uygun ve patenti de bize ait. Bu şanzıman ile kamyon üretiminde parçada yüzde 89’luk, ciroda yüzde 67’lik yerlilik oranlarımızı parçada yüzde 90’a ciroda ise yüzde 75’e çıkarıyoruz” dedi.

"Satılabilir bir ürün olacak"

Ford Otosan’ın geliştirdiği Ecotorq motor ailesiyle tam uyumlu çalışan ve yaklaşık iki yıldır geliştirilen şanzımanın, 2019 yılı itibarıyla hem geliştirme hem de üretim çalışmaları tamamlanacak, 2020 yılından itibaren kamyonlarında hem manuel hem de otomatik versiyonuyla kullanılacak. Haydar Yenigün, sadece 2017 yılında yaklaşık 50 milyon euroluk şanzıman maliyetleri olduğuna dikkat çekerek, “Bu yatırım ile önemli bir maliyet avantajı yakalamış olacağız. 2020 yılından itibaren kendi geliştirdiğimiz aks, motor ve şanzıman ürün grupları bir araya geldiğinde müşterimizin tüm talep ve beklentilerinin karşılayacağız. Bu bize esneklik ve maliyet avantajı sağlayacak. Yazılım, kontrol ve kalibrasyon elimizde olduğunda bütün bu güç ve aktarma organlarını istenen şekilde kalibre ederek hem yakıt ekonomisi hem de verimlilik açısından avantaj sağlamış olacağız. Bu şanzıman ağır ticari araçlarımızda kullanılacak, bunun yanı sıra kendi başına da satılabilir bir ürün olacak” diye konuştu. Eskişehir İnönü fabrikasında kamyon ve çekici üretim kapasitelerinin 15 bin adet olduğunu belirten Yenigün, 2020 yılına kadar ürettikleri 3 araçtan birini ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Elektrikli hibrit Custom geliyor

2018’den umutlu olduklarını vurgulayan Haydar Yenigün, “Bu zamana kadar ihracatta hep parasal olarak birinci oluyorduk, bu yıl hem parasal olarak hem de adet olarak birinci olduk. Ciromuzun yüzde 70’i, üretimin yüzde 80’i ihracat odaklı gerçekleşiyor. Gölcük fabrikamızda Custom’ın kapasitesini artırmak üzere yatırım yapıyoruz. 2018 Eylül itibariyle toplam kapasitemizi 455 bin adede çıkaracağız. Yeni 2.0L EcoBlue motor ile donatılan makyajlı Custom serisi satışa sunuldu, mayıs ayında yenilenen Courier ve ikinci yarıda yeni Connect’i müşterilerimiz ile buluşturup 2018 yılında tüm ticari ürün ailesini yenilemiş olacağız. Custom PHEV (Plug-in Hybrid Electrical Vehicle) modelimiz 2019’da pazara sunulacak. Üretim yeri Kocaeli - Gölcük fabrikamız olacak. Endüstri 4.0 konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık” diye konuştu.

"Ford’u birinciliğe taşıdık"

Avrupa’dan gelen talepteki artış devam ederken, özellikle Custom ve Transit modellerine yoğun ilginin sürdüğünü belirten Genel Müdür Haydar Yenigün, “Ford’u Avrupa’daki ticari araç birinciliğine biz taşıdık. Markayı Avrupa pazarında 3 yıldır bir numara yapan Custom aracımız bizim gözbebeğimiz. Custom son 6 yıldır Avrupa’nın en çok satan van modeli olmanın ötesinde ihracat başarımız da esas olarak Custom aracımızdan geliyor” dedi. 2018 yılı toplam otomotiv pazarının 950 bin-1 milyon adet seviyesinde olmasını öngördüklerini söyleyen Yenigün, “Ford Otosan olarak 110-120 bin adet perakende satış, 295-305 bin adet ihracat, 405-425 bin adet toplam satış, 370-380 bin adet üretim ve 210-230 milyon avro yatırım harcaması gerçekleştirmeyi öngörüyoruz” dedi.

Ford Otosan, toplam çalışan sayısını 11 bin 501’e ulaştırarak kendi rekorunu kırdı. Şirket genelinde Kadın çalışan sayısı yüzde 14 seviyesinde. Son 3 yıldır bu konuda bir proje yürüten firma, işe alımda kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, saha çalışanlarında yüzde 25, ofis çalışanlarında ise yüzde 50 oranı hedefliyor.