Formet, ihracatı katlamayı hedefliyor

22 Ocak 2019

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Çelik kapıdan antibakteriyel hastane kapılarına kadar geniş ürün yelpazesi ile kapı sektöründe, Formet, Flatelli, As Royal, Stella, ve Star markaları ile faaliyet gösteren Formet Group, markalarıyla yıllık 240 bin adetin üzerinde üretim kapasitesine sahip. Kapasite açısından Türkiye’nin sektöründe sayılı firmaları arasında yer alan Formet Group, ürettiği kapıları iç pazarın yanı sıra 80 ülkeye ihraç ediyor. Geçtiğimiz yıl halka arzını gerçekleştirerek BİST’te işlem görmeye başlayan firma, yıllık ihracatını bu yıl ikiye katlamayı hedefliyor.

Grubun amiral markası çelik kapının yanı sıra dayanıklı tüketim gruplarını birçok ülkeye gönderen Formet, dekoratif metal ürünleriyle de Avrupa’da zincir mağazalarında da yer alıyor. 100 bin metrekarelik alanda toplamda bin 500 çalışanı ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi içinde entegre olarak üretim yapan firmanın ürün gamından bahseden Formet Group Şirketleri Koordinatörü ve Dış Ticaret Yöneticisi İsmail Aktolga, “Kapı grubumuzda iç oda kapısı, yangın kapısı gibi standart ürünlerimizin yanı sıra endüstriyel kapılar, antibakteriyel hastane kapıları, X-ray dayanımlı kapılar gibi özel kapıların da üretimini gerçekleştiriyoruz. Ev aletleri grubumuzda tam boy fırınlar, ankastre ocak ve fırınlar, set üstü ocak ve fırınlar, mini&midi fırınlar, elektrikli ısıtıcılar, dogalgaz ısıtıcıları, radian ısıtıcıları ve seramik ısıtıcıları üretiyoruz. Kapı grubunda yaklaşık 80 , ev aletleri grubunda ise 40’tan fazla ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi.

Patenti, teknik tasarımı ve geliştirilmesi Formet Çelik Kapı'ya ait olan, seçkin ve kaliteli ürünler ürettiklerini vurgulayan Aktolga, "Ar-Ge departmanımızın önderliğinde, konusunda uzman mühendis, teknisyen, satış elemanlarımızla dünyanın birçok ülkesine ulaştırıyoruz. Sadece İstanbul’da 100'ün üzerinde, Türkiye genelinde ise 400'e bayimiz mevcut. Fransa, Brezilya ve Nijerya’da uluslararası şubelerimiz var. Amacımız Türkiye’deki marka imajımızı yurtdışında da pekiştirmek. Üretim süreçlerimiz ISO-9001 kalite güvencesi ile yönetiliyor. Ürünlerimiz her biri kendi içinde özel. Örneğin; yangına 4 saat dayanabilen yangın kapılarımızla ulusal ve global müşterilerimizin güvenliğini garanti altına alıyoruz" şeklinde konuştu.

Kuruluşlarından bu yana en yüksek ihracat oranına ulaştıklarını ifade eden Aktolga, ihracat satışlarının yurt içi satışlara oranının yüzde 25 olduğunu belirtti. Aktolga, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren görülen ekonomik durgunluğa rağmen belirledikleri ciro ve ihracat hedeflerine ulaştıklarını ifade etti. Formet Çelik Kapı’nın geçen yıl Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından bağımsız araştırma kuruluşlarına yaptırılan ‘AKİB – Akdeniz İlk 500 İhracatçı Firma’ arasında yer aldığını belirten Aktolga, 2019 yılında ihracat rakamlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Formet Group ürünlerinin uluslararası akrediteye sahip birçok kalite ve güvenlik sertifikasına sahip olduğunu belirten Aktolga, Formet Group markalarının sürekli artan ihracat performansı ile ürünlerini Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Ortadoğu’nun birçok ülkesine ulaştırdıklarını vurguladı.

Firmalarının 2019 yılı hedefleri ve planlarına değinen Aktolga şöyle devam etti;

“2019 yılı için Ar-Ge çalışmalarımıza yeni projelerimizle devam ediyoruz. Ar-Ge departmanımızı ve çalışmalarımızı desteklemek ve güçlendirmek adına alanında uzman dört mühendis daha ekibimize katıldı. Özellikle Avrupa pazarından yoğun ilgi gören metal mobilya ürün gruplarına yeni ürünler ekleyeceğiz. Metal dış mekan mobilyası konusunda da tasarım ve Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Farklı pazarlar ve farklı ürünler konusundaki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayı sonunda Avrupa’dan bir DIY (Do It Yourself) market zinciri yöneticileri fabrikamızı ziyaret edecek ve görüşmelerimiz olacak. Fransa’daki mevcut zincir mağaza ile çalışmamız 2019’da sürecek. Bunun yanı sıra firmanın bizden farklı ürün talepleri de bulunuyor. Bağdat’ta inşa edilen bir hastane projesi ile anlaşma sağlamak üzereyiz ve yine Bağdat’ta bir rezidans projesi için teklif verme aşamasındayız. Amerika’da kapı sektöründe zincir mağazaları olan bir firma bizden 30 bin kapılık bir teklif istedi ve bu proje üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca dijital mecralardaki marketing çalışmalarımızı hem ulusal hem de global ölçekte güçlendirmek için istihdam yarattık. Gelecek 5 yıl içinde ISO 500 şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz” ifadesinde bulundu.