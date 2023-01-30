Founder One'dan UnoMoi'ye yatırım

Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Genel Müdür'ü Ali Şahin, tekstil sektörünün, karbon salımının en fazla olduğu sektörler arasında yer aldığını belirterek, “Bu alandaki kiralama modelinin yaygınlaşması ile karbon salımının azalması noktasında giyimde kiralama modelinin yaygınlaşmasına destek olacağız. Yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin ve dünyanın daha yaşanılır bir yer haline gelmesi temel temennimiz ve bu doğrultuda girişimlere yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğanın ödediği bedel artıyor

Yatırıma ilişkin konuşan UnoMoi kurucu ortağı Gözde Atasoy da “Tekstil sektörü dünyanın en büyük ikinci kirleticisi. Özü sürdürülebilirliğe dayanan iş modelimizle, kıyafetlerin kullanım ömrünü uzatırken, bir yandan da bu hızlı üretime “dur” demeyi amaçlıyoruz” ifadelerinde bulundu. Dünya genelinde satılan giysi miktarı her geçen yıl artarken, kıyafetlerin ortalama kullanım süresi azalıyor. Yani mağazalarda bir ürüne ödediğimiz fiyat düşüyor ama doğanın ödediği bedel her geçen yıl artıyor” diye konuşan UnoMoi kurucu ortağı Ayşe Kefli ise “Biz, kiralamanın giyinmenin geleceği olduğuna inanıyoruz. Founder One'dan aldığımız bu yatırım, bizlere hedeflerimize ulaşma yolunda büyük güç verecek” dedi.