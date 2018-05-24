Fransız şirketler yatırım için seçim sonrasını bekliyor

24 Mayıs 2018

TAMER IŞITIR

Pascal Lecamp ile birlikte DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Xavier Guilmineau, TL’deki değer kaybı tedirginlik yaratsa da seçim sonrası çok sayıda satın alma planının kapıda beklediğini ifade etti.

Guilmineau, mevcut görevinde bulunduğu 1,5 yıldır hiçbir Fransız sermayedarın Türkiye’den çekilmediğine dikkat çekerek, “Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın ise 16’ncı büyük ekonomisi olan Türkiye Fransızlar için özel bir konumda. Küreselleşmek arzusunda olan Fransız şirketler mutlaka Türkiye’de olmak istiyor” dedi. Bu sene Türkiye’de özellikle şirket satın almak üzere çok sayıda Fransız yatırımcının hazırlık yaptığını ifade eden Guilmineau, “TL’nin yaşadığı değer kaybı ve döviz kuru tedirginlik yaratsa da seçim sonrası çok sayıda yatırım kapıda bekliyor” dedi. “Türkiye 10 sene önce de cazipti, şimdi de cazip” diyerek ikili ilişkilerin ekonomik hayatta da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Guilmineau, iki ülke arasında geçtiğimiz yıl 14 milyar euro düzeyinde olan toplam ticaret hacmini 2020’de 20 milyar euroya ulaştırmayı hedefl ediklerini söyledi.

‘Biz Fransa olarak kapıları açıyoruz, Türkler inşa ediyor’

Fransız Ticaret Müşaviri Pascal Lecamp ise Türkiye’nin hem Avrupa’ya yakın hem de eğitilmiş bir ülke olduğunu belirterek, son dönemde kurum vergilerinin yüzde 33’ten yüzde 25’e indiği Fransa’ya yatırım yapan Türk şirketlerinin özellikle gıda ve tarım sektörüne yöneldiğini belirtti. Lecamp şöyle devam etti: “3 yıl önce Yıldız Holding’in United Biscuits’i satın alması epey ses getirmişti. Şimdi bu sektörlere ek olarak kozmetik de rağbet görmeye başladı. Fransa’ya yatırım yapan firmalar arasına en son Airties katıldı. Geçen ay Paris’te ofis açan Türk şirketi Avrupa pazarına açılırken Fransa’yı merkez olarak değerlendirmek istiyor. Fransa’daki en büyük Türk yatırımcılar lojistik sektöründe. Arkas, Ekol ve LAM bu alanda öne çıkan şirketler. Dünya’nın 3’üncü büyük lojistik firması olan Fransız CMACGM’in 4’te 1 hissesi Yıldırım Holding’e ait. Daha fazla ‘Yıldırım'lar bekliyoruz. Beko da Fransa'da ünlü bir marka. Onların da yatırımlarını artıracağını düşünüyoruz.

Türk firmaların altyapı, inşaat ve enerji konusundaki yetkinlikleri güvenimizi artırıyor. Türkiye, Fransa’yla birlikte üçüncü pazarlara da girebilir. Örneğin Afrika bu ortaklık yoluyla değerlendirilebilecek önemli pazarlardan biri. Biz Fransa olarak kapıları açıyoruz, Türkler inşa ediyor. "

‘Fransız Ekonomisinin Uluslararası Gelişimi’ raporundan...



▶ Fransa'nın ticari hareketleri baz alınarak hazırlanan “Fransız Ekonomisinin Uluslararası Gelişimi” adlı rapora göre Fransa’da 100 civarında Türk firması bulunurken Türkiye’de faaliyet sürdüren Fransız firma sayısı 500’ü buluyor. 2017’de Fransa’ya 7 Türk şirketi daha yatırım gerçekleştirdi.



▶ Türklerin Fransa’da yarattığı 1.500 kişilik istihdama karşılık Fransız şirketlerin Türkiye’deki istihdama katkısı 100 bin dolayında.



▶ Türkiye, 6.7 milyar euroluk ihracatla Fransa’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 12’nci sırada. Türkiye’nin Fransa’ya gerçekleştirdiği ihracat ise 7.5 milyar euro. 2020 yılında iki ülkenin toplam ticaret hacminin 20 milyar euroya yükselmesi hedefleniyor.



▶ Fransa Merkez Bankası’na göre Türkiye, Fransa’ya yatırım yapan ülkeler arasında 45’inci sırada yer alırken Türklerin bu ülkeye doğrudan dış yatırımı 250 milyon euro bandında seyrediyor.