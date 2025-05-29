Fuzul, sektörün ilk yapay zekâ tabanlı reklam filmi ile “Yeni Bir Finans” dönemini başlatıyor

33 yıldır yüz binlerce kişiye ev, araç ve iş yeri finansmanı sağlayan Fuzul, sektöründe bir ilke imza atarak tamamı yapay zekâ (AI) teknolojisiyle hazırlanan yeni reklam filmini yayınladı. Marka deneyimini sinematik bir bakış açısıyla gözler önüne seren film; Fuzul’ün yenilenen logosunu, özgün müziğini, “Yeni Bir Finans” yaklaşımını ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan güçlü varlığını etkileyici bir anlatımla ekranlara taşıyor.

Serdar Erener’in liderliğindeki Alametholistic’in kreatif vizyonuyla hayat bulan film; teknolojiyi kreatif bakış açısıyla harmanlayarak izleyiciye ilham veren bir anlatım sunuyor. Gündelik yaşamdan sahneler eşliğinde ilerleyen filmde, farklı nesneler Fuzul’ün logosu formunda belirerek markanın hayatın her anında yer aldığını güçlü bir görsellikle anlatıyor. Bu etkileyici anlatım, Fuzul’ün her kesimden kişinin finansal yolculuğunda en doğru tercih olduğu mesajını veriyor.

“Fuzul, hayatın tam içinde”

Fuzul Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Banu Kaşlı Derlen, reklam filmine ilişkin yaptığı açıklamada "Yapay zekâ teknolojisiyle hazırladığımız bu reklam filmiyle, Fuzul’ün yenilikçi finans anlayışını ve dijitalleşme vizyonunu en dikkat çekici biçimde vurguluyoruz. Fuzul’ün sadece bir finansal çözüm değil, gündelik yaşamın görünmez ama etkili bir parçası olduğunu bu filmle gözler önüne serdik. Türkiye’nin dört bir yanında varlığımızı hissettirirken, geleceğin finansını bugünden inşa ettiğimizi bu özel çalışmayla vurgulamaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

“Fuzul’ün yenilikçi finans anlayışını, reklam dünyasına taşıdık”

Derlen, Fuzul’ün erişilebilir, uygun maliyetli ve kişiye özel finansman seçeneklerinin ‘yeni bir finans anlayışını’ temsil ettiğini belirterek, “Biz sistemimizin özünde olan tasarrufu, sadece sunduğumuz hizmetin değil, iş yapış biçimimizin de merkezine konumlandırıyoruz. Yeni reklam filmimizi, yapay zekâ teknolojileriyle hayata geçirerek aslında bu yaklaşımımızı iletişim stratejimize yansıttığımızı gözler önüne sermiş olduk. Geleneksel prodüksiyon süreçlerinin dışında kalarak, minimum kaynakla maksimum etki üretmeyi başardık.Teknolojiyi akıllıca kullanmak ve verimliliği esas almak bizim vizyonumuzun en önemli parçası” şeklinde konuştu.

Kampanya Künyesi:

Reklamın Başlığı: Yeni Bir Finans

Reklamveren: Fuzul

Reklamveren Genel Müdürü: Sait Aytaç

Reklamveren Marka Müdürü: Banu Kaşlı Derlen

Reklamveren Temsilcileri: Kübra Akbal Kuru, Cansu Kekeç Saatçıoğlu, Merve Ay, Sueda Aydoğdu, Emir Adıgüzel, Mert Macit, Doğanay Akyel, Osman Can Polat

Executive Creative Director: Zeynep Oray, Ozan Özüm Özbey

Creative Director: Necati Kaya

Creative Group Head: Çarman

Digital Lead: Aykut Akıncı

Art Director: Arda Albayrak

Müşteri İlişkileri: Duygu Yılmaz, Ayça Zeynep Yüksel

Ajans Produksiyon Direktörü: Gülin Sarpel

Strateji Direktörü: Berra Katlav

Stratejist: Mervenaz Mete, Tuğçe Aydın, Enes Uçak

Yapım: Alametholistic

Yönetmen: Serdar Erener

Post: Sinefekt

Müzik: Jingle House

Vokal: Tuba Önal