Tekaydınlar elektrikli minibüsle büyüme atağına geçti

Nezaket ÇETİN- BURSA

2025 itibarıyla yılda yaklaşık 500 araç üretim kapasitesine sa­hip olduklarını anlatan Taşocak, bugün gelinen noktada 22 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve ye­ni pazarlar arayışında olduklarını söyledi. Üretim kapasitesini ve ih­racat hacmini artırmayı hedefle­diklerini dile getiren Taşocak, son dönemde Amerika kıtasına açıl­dıklarını, yakın zamanda önem­li bir fuara katılarak bu pazardaki varlıklarını güçlendirmeyi amaç­ladıklarını belirterek, “Bu doğrul­tuda ihracatımızı ve üretimimizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

“Sambus’un önemli bir kısmı tamamlandı”

Sambus markasıyla elektrikli minibüs üretmek üzere çalıştık­larını belirten Taşocak, hedef pa­zarın hem Avrupa hem de Türki­ye olduğunu söyledi. Minibüsün özellikle şehir içi toplu taşıma­da ve engelli taşımacılığında kul­lanılacağını ifade eden Taşocak, “Tamamen düşük tabanlı bir araç üretmeyi planlıyoruz. Şu anda prototip aşamasındayız ve ürü­nün önemli bir kısmı tamamlan­dı. Yaklaşık 22 kişilik kapasiteye sahip olacak. Hedeflenen menzil günlük şehir içi kullanım için ye­terli seviyede olacak” dedi. Bay­ram Taşocak, elektrikli minibü­sün üretimiyle ilgili hem yeni is­tihdam oluşturacaklarını hem de kalıp ve üretim gereksinimlerine bağlı yeni yatırımlar yapacakla­rını dile getirdi.