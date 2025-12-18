Tekaydınlar elektrikli minibüsle büyüme atağına geçti
Tekaydınlar Minibüs Dizayn Genel Müdürü Bayram Taşocak, artan uluslararası taleplere uyum sağlamak için AR-GE süreçlerini güçlendirirken, özellikle elektrikli minibüs projesiyle yeni pazarlara yönelik önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Bayram Taşocak, tamamen ihracata çalışan bir firma olduklarını ifade ederken, Avrupa, Amerika ve Afrika’daki farklı taleplere yönelik yenilikçi ürünler geliştirdiklerini söyledi.
Nezaket ÇETİN- BURSA
2025 itibarıyla yılda yaklaşık 500 araç üretim kapasitesine sahip olduklarını anlatan Taşocak, bugün gelinen noktada 22 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve yeni pazarlar arayışında olduklarını söyledi. Üretim kapasitesini ve ihracat hacmini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Taşocak, son dönemde Amerika kıtasına açıldıklarını, yakın zamanda önemli bir fuara katılarak bu pazardaki varlıklarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Bu doğrultuda ihracatımızı ve üretimimizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.
“Sambus’un önemli bir kısmı tamamlandı”
Sambus markasıyla elektrikli minibüs üretmek üzere çalıştıklarını belirten Taşocak, hedef pazarın hem Avrupa hem de Türkiye olduğunu söyledi. Minibüsün özellikle şehir içi toplu taşımada ve engelli taşımacılığında kullanılacağını ifade eden Taşocak, “Tamamen düşük tabanlı bir araç üretmeyi planlıyoruz. Şu anda prototip aşamasındayız ve ürünün önemli bir kısmı tamamlandı. Yaklaşık 22 kişilik kapasiteye sahip olacak. Hedeflenen menzil günlük şehir içi kullanım için yeterli seviyede olacak” dedi. Bayram Taşocak, elektrikli minibüsün üretimiyle ilgili hem yeni istihdam oluşturacaklarını hem de kalıp ve üretim gereksinimlerine bağlı yeni yatırımlar yapacaklarını dile getirdi.