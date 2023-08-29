Galata Menkul, Tüpraş'ın hedef fiyatını revize etti!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Galata Menkul, Tüpraş için hedef fiyatını 129,5 TL’den 172 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” dan “tut”a revize etti.
Haber Merkezi
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2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde 8 aracı kurum TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin hedef fiyatında değişiklik yapmıştı. Galata Menkul de Tüpraş için yeni hedef fiyat belirledi.
Galata Menkul
Galata Menkul, Tüpraş için hedef fiyatını 129,5 TL’den 172 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” dan “tut”a revize etti.