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Galatasaray ve Turkcell iş birliği anlaşması imzalayacak

Galatasaray Kulübü, Turkcell ile iş birliği anlaşması imzalanacağını duyurdu.

Galatasaray ve Turkcell iş birliği anlaşması imzalayacak
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek iş birliği anlaşması nedeniyle 12 Ocak Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda bir imza töreni yapılacağı aktarıldı.

İmza töreninde, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ve Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü'nün hazır bulunacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

turkcell galatasaray

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