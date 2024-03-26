Garanti Bankası 1.1 milyar liralık gecikmiş alacaklarını sattı

Garanti Bankası (GARAN), dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bildirimde alacaklarının satışı hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan 1 milyar 147 milyon 910 bin 95 lira 73 kuruşluk alacaklarının Dünya Varlık Yönetim'e satıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Garanti Bankası satışı 525 milyon liraya gerçekleştirdi. Gecikmiş alacaklar kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi ve kredili mevduat hesabı bulunuyor.