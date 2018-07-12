Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi seçildi

12 Temmuz 2018

Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden biri olan Euromoney’nin Mükemmellik Ödülleri’nde sürdürülebilir finans konusunda Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin En İyi Bankası unvanını aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti Bankası Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde sürdürülebilir finans konusunda bu yıl ilk kez verilen bu ödülü almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu ödül ile uzun yıllardır sürdürülebilir kalkınma için hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi ve yenilikçi ürünlerimizi taçlandırdık." ifadelerini kullandı.

Finansal hizmetlerin yanı sıra toplumsal değer yaratmaya odaklandıklarını, bunun için de müşterilerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini ve kendilerini bu konuda daha da geliştirmelerini hedefleyen projeler hayata geçirdiklerini belirten Edin, “Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu çerçevede ürün ve hizmetlere ağırlık vermeye, müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini de yönetmeye, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı kapsayıcı bir ekonominin oluşması için çalışmaya, kadınların ekonomik yaşama aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA