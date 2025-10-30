Garanti BBVA’nın 9 aylık net kârı 84,4 milyar TL oldu

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2025 tarihli finansal tablolarını açıkladı.

Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında yüzde 38,7 artarak 2,9 trilyon TL’yi aşarken, bu kalem toplam fonlamanın yüzde 69,1’ini oluşturdu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,3, özkaynak kârlılığı yüzde 30,9, aktif kârlılığı ise yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşti.

“Kârlılıkta fark yaratmayı sürdürdük”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, üçüncü çeyrekle birlikte para politikasında dezenflasyon hedefiyle uyumlu bir normalleşme sürecine girildiğini belirtti. Akten, “Mevcut ekonomik koşullar fiyatlama ve bilanço yönetiminde yüksek bir disiplin gerektirirken, etkin fiyatlama stratejimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla kârlılıkta fark yaratmayı sürdürdük” ifadelerini kullandı.

“Dijitalleşme, sürdürülebilir değerin ana aracı”

Akten, dijitalleşmeyi sadece teknoloji yatırımı değil, sürdürülebilir değer yaratımının stratejik bir unsuru olarak gördüklerini vurguladı. “KOBİ Bankacım Yanımda hizmet modelimizle uzaktan ilişki yönetiminde sektöre öncülük ediyoruz” diyen Akten, bireysel segmentte ise 3 milyon TL’ye kadar kredilerde tamamen dijital başvuru süreçleri ile hız ve erişilebilirlik sağladıklarını belirtti.

700 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı

Akten, ekim ayında gerçekleştirilen 700 milyon dolarlık Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına da dikkat çekerek, “Son iki yılda toplam 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri kredi büyüklüğüne ulaştık; bu alanda sektördeki en yüksek tutara sahip bankayız” dedi.

“Zorlu piyasa koşullarına rağmen dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe kadar her alanda değer yaratmaya devam ediyoruz” diyen Akten, TL odaklı dengeli büyüme stratejisiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.