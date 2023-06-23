Geçen seneye göre ucuz seyreden bilet fiyatlarında bayram yoğunluğu yaşandı

Her bayram öncesi olduğu gibi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de şehirler arası toplu ulaşım sektöründe ciddi bir hareketlilik gözleniyor. Bilet fiyatları ise geçen yıla göre rakamsal olarak yükselmiş gözükse de, asgari ücret, enflasyon ve dolar kurundaki artışlara göre bu yıl reel olarak ucuzlamış durumda.

2022 yılı bahar ve yaz dönemlerinde Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yükselen petrol fiyatları nedeniyle zam şampiyonu olan seyahat bileti fiyatları, bu yıl diğer mal ve hizmetlerle kıyaslandığında en az artış gösteren kalemler arasında yer aldı. Otogarlarda ve havaalanlarında okulların kapandığı tarihten bu yana yaşanan ve bayram döneminde artarak devam etmesi beklenen yoğunluğun sebeplerinden birinin de bu durum olduğu düşünülüyor.

2022 yılı Kurban Bayramı arifesi için yapılacak yolculuklar ile bu yılki Kurban Bayramı arife günü için yapılacak yolculuklara ait ortalama otobüs ve uçak bileti fiyatlarını analiz eden seyahat bileti platformu Obilet.com’a göre;

- Ankara-Antalya rotasındaki otobüs bileti fiyatları geçen yıla göre %4 düştü (400 TL vs 385 TL). Uçak bileti fiyatları ise ortalamada %27 arttı (615 TL vs 790 TL)

- İstanbul-İzmir rotasında otobüsteki artış %5’te (530 TL vs 555 TL), uçaktaki artış %10’da kaldı (930 TL vs 1.020 TL)

- İstanbul-Van rotasında ise 1 yıllık artış otobüste %13 (840 TL vs 950 TL), uçakta ise %27 (930 TL vs 1.185 TL) oldu.

Güncel fiyatların tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre 2020 yılı fiyatları baz alınarak reelleştirilmiş haline bakıldığında ise, reel fiyatların 2022’ye göre ciddi oranda gerilemiş olduğu görülüyor.

Ortalama bilet fiyatlarının ABD Doları (USD) üzerinden gerçekleşen seyrine bakıldığında da USD cinsinden fiyatların 2022’nin çok altında olduğu, hatta bazı rotalarda 2020’den bu yana en düşük USD bazlı fiyatlara ulaşıldığı görülüyor.

Geçtiğimiz hafta, Temmuz 2023’ten itibaren net 11.402 TL olarak uygulanmasına karar verilen asgari ücretin zamlı hali henüz çalışanların eline geçmedi. Ancak, mevcut 8.506 TL’lik net asgari ücret esas alındığında dahi, geçen yıl bir asgari ücretlinin Haziran ayı maaşı ile arife günü için Ankara-Antalya rotasından 13 otobüs bileti veya 5 otobüs bileti alabileceği, bu yıl ise aynı rotadan 22 otobüs veya 7 uçak bileti alabileceği görülüyor. İstanbul-İzmir rotasında ise Haziran asgari ücretiyle geçen yıl 10 otobüs veya 5 uçak bileti alınabilirken bu yıl zamsız Haziran asgari ücretiyle 15 otobüs veya 8 uçak bileti alınabiliyor.