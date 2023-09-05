Gedik Yatırım Tüpraş'ın hedef fiyatını güncelledi!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Daha önce birçok kurum Tüpraş'ın hedef fiyatını güncellemişti. Gedik Yatırım da Tüpraş için hedef fiyatını 102,24 TL’den 175,55 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı.
TUPRS açıkladığı 2023 yılı 2. çeyrek bilanço verilerinde 2023 yılı esas faaliyet karı yüzde 31 oranında artışla 19.593.366.000 TL olmuştu. 2022 yılında şirket 14.915.406.000 TL seviyesinde net faaliyet karı açıklanmıştı.
Daha önce birçok kurum Tüpraş'ın hedef fiyatını güncellemişti. Gedik Yatırım da Tüpraş için güncel fiyatını paylaştı.
Gedik Yatırım'ın güncel fiyatı şu şekilde:
Gedik Yatırım, Tüpraş için hedef fiyatını 102,24 TL’den 175,55 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.