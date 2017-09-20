Gefco'dan ilk yarıda 2 milyar 262 milyon euro ciro

20 Eylül 2017

Lojistik alanında faaliyet gösteren Gefco Grubu, 2017'nin ilk yarısında 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış ile 2 milyar 262 milyon euro ciro elde etti. Şirketin 2017 ilk yarı FAVÖK oranı ise 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 25,8 artarak yaklaşık 115 milyon euroya ulaştı.

Firmanın kârlılığındaki bu önemli gelişme, satın alma yönetimini optimize etmeye ve sabit masrafları azaltmaya yönelik sürdürülen proaktif şirket politikasının sonucu olarak görülüyor. Ayrıca "asset-light" iş modelinin de şirketin düşük maliyetli yönetimine katkı sağladığı ifade ediliyor.

2017 yılı ortasında Gefco'nun FAVÖK'teki yüzde 25,8'lik büyümeyle birlikte 2016 yılında sergilenen operasyonel ve finansal performansın pozitif trendini devam ettirdiğini vurgulayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Luc Nadal, “Gelirlerdeki yüzde 1,9'luk artış mevcut müşterilerimizle olan ilişkilerimizin gücünü ve yüzde 6'lık bir artışa ulaştığımız yeni müşteri portföyümüzde sağladığımız güçlü ticari performansımızı ortaya koyuyor" dedi.