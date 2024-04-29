Getir yurtdışı pazarıyla ilgili resmi açıklama: Türkiye'ye odaklanacağız!
Getir, İngiltere, Avrupa ve ABD pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada bu kararla şirketin finansal kaynaklarını Türkiye'ye odaklayacağı belirtildi.
Haber Merkezi
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Getir, yurt dışı pazarlarıyla ilgili resmi açıklama yaptı.
Açıklamada şirketin İngiltere, Avrupa ve ABD pazarından çıkma kararı aldığı duyuruldu. Şirket, ABD iştiraki FreshDirect'in ise operasyonlarına devam edeceğini belirtti.
Açıklamada bu kararla şirketin finansal kaynaklarını Türkiye'ye odaklayacağı belirtildi.