Gezairi, Gebze-Gemlik ve Mersin limanları üzerinden parsiyel taşımacılığa odaklandı

Burcu KAYA

İthalat, ihracat ve transit yükleri parsiyel konsolları ile taşıyan Gezairi Transport, Türkiye’de yaşanan deprem felaketlerinin ardından sekteye uğrayan Mersin Dry Port çıkışlı ve varışlı parsiyel hizmetlerini tekrar faaliyete alarak maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacak.

Gezairi Transport NVOCC Parsiyel Türkiye Müdürü Ertaç Tok aynı zamanda Trakya ve İstanbul Avrupa yakasında bulunan firmaların, avantajlı “Ambarlı Limanı Geçici Saha” kullanımına paralel, yeni başlanacak Körfez Bölgesi parsiyel konsolları ile Anadolu Yakası firmalarına avantajlı, rekabet edilebilir ve aktarmasız parsiyel ve komple taşıma fırsatları sunmaya da devam edeceklerini söyledi.

İhracat, ithalat ve transit işlemlerde parsiyel operasyonlarıyla dikkat çektiklerini söyleyen Ertaç Tok, sahip oldukları küresel iş birlikleri ve hizmet ağıyla da Ortadoğu, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Afrika ve Avrupa olmak üzere 4 kıtada multimodal hizmet verdiklerini belirtti.

NVOCC LCL KONSOL taşımacılığında yürüttükleri başarılı operasyonlarla Türkiye’nin en önemli 3 parsiyel operatörü arasında yer aldıklarını ifade eden Ertaç Tok, Türkiye üzerinden İspanya, Rotterdam, Hamburg’a alternatif aktarma hizmetine başladıklarını, son olarak Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve Gürcistan, Irak, Güney Avrupa ve Balkanlar’da ki multimodal kapasitelerini artıracak yeni iş birliği anlaşmalarına yoğunlaştıklarını dile getirdi. Beyrut, Akabe ve Irak’ da bulunan kendi ofisleri ile İtalya ve Balkan ülkeleri arasında yeni servisler açıldığını da aktaran Tok, bu ülkelere Bulgaristan, Romanya ve Almanya’nın da kısa sürede ekleneceğini kaydetti.

“Maliyetler sebebi ile rekabette zorlanıyoruz”

Mersin, İzmir, Gemlik ve İstanbul başta olmak üzere transit aktarma için kullanılan gümrüklü antrepo, terminal ve geçici sahalarındaki ekstra maliyetler sebebi ile İspanya, Antwerp, Rotterdam, Hamburg Limanları ile rekabet etmekte zorlandıklarını ifade eden Ertaç Tok, tedarik zincirlerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, küresel kriz sürecinde Rusya ile Ukrayna arasında barış elçisi olan Türkiye’nin, yeniden belirlenecek rekabet edilebilir maliyet politikalarını, gümrük ve transit prosedürlerini hızlıca hayata geçirip bölgede daha güçlü bir yapı kurabileceğini belirtti.

Dijital hizmetleriyle kaliteyi artırıyor

Türkiye ve yurtdışında yer alan toplam 22 ofiste, 750’nin üzerinde çalışan istihdam ettiklerini belirten Tok, “Global parsiyel servis sağlayıcısı olarak kurulmuş ender networklerden biri olan I-Cargo Alliance Network üyeliğimiz aracılığıyla 105 ülkede 200’e yakın tecrübeli acente ve 2 bin 800’ü aşkın kendi içinde direkt servis sağlanan destinasyona düzenli ve güvenilir servis veriyoruz” şeklinde konuştu.

Bölgeler arasındaki koordinasyonu artırmak üzere bünyelerindeki telemarketing birimini aktif hale getirdiklerini ve dijital hizmetlerdeki kalitelerini artıracak yeni dijital pazarlama birimi kurduklarını söyleyen Tok, yeni yapılanma ile Mersin’deki toplam istihdamı 75’e çıkardıklarını belirtti. Dijitalleşmeyle iş bağlantılarının sözlü vaatler yerine daha somut verilere dayalı bir iş ilişkisi gerçekleştirmeye olanak sağladığını ifade eden Tok konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dijital farkındalığımız sayesinde ekibimizin üzerindeki iş yoğunluğunu da azalttık.

Ayrıca hem maliyetlerimizi düşürüyoruz hem de karbon salınımını minimum seviyeye indiriyoruz. Bu noktada en önemli önceliği forwarder firmalara veriyoruz. Sadece Türkiye’de değil, yurt dışındaki müşterilerimize tek tık ile ulaşabiliyoruz. Erişim sağladığımız müşterilerimizden dönüş sağlıyoruz. Bu konuda da dönüşleri artırmak için ayrıca çalışmalar yapıyoruz.”

Başak Yıldırımel: Gezairi Akademi 2’nci programına başladı

Gezairi Transport, lojistik sektöründeki deneyimlerini yeni mezun gençlere aktarmak için bu yılın başında Gezairi Akademi’yi kurdu. Eğitim programlarını, sınıf ortamında yürütülen teorik ders anlatımları ve bunu destekleyici şirketin iç süreçlerinde planlanan iş başı eğitimleri ile şekillendiren firma, Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) ile de iş birliği protokolüne imza attı.

Kurdukları akademiyle sektöre yeni ve nitelikli iş gücü kazandırmayı firma bünyesindeki mevcut çalışanlarının da niteliğini ve donanımını artırmayı hedeflediklerini belirten Gezairi Transport İç Denetim, Eğitim ve İK Destek Müdürü Başak Yıldırımel, Gezairi Akademi ile 2’nci programına başladıklarını söyledi. Yıldırımel, konuşmasını şöyle sürdürdü, “İkinci programımız 24 Temmuz’da başladı.

İkinci eğitim grubu için, 5-6 kişilik kontenjanımıza 100’e yakın talepten 10 kişiyi eğitimimize aldık. Bu eğitimlerle sektörün ara eleman ihtiyacını, akademiyi kurarak karşılamak istedik. Üniversiteden mezun olan ve bizden eğitim almak isteyen gençleri de eğiterek, sektöre kazandırıyor ve kazandırmaya da devam ediyoruz.