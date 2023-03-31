Gıda ihracatı yükseldi, taşımacılığa talep arttı

Küresel gıda fiyatlarında geçen yıl görülen rekor artışlar sonrası, Türkiye’nin gıda ihracatı da rekor seviyeye yükseldi. İhracat artışı, frigo taşımacılık taleplerine yansıdı. Uluslararası frigo taşımacılıkta uzmanlaşan Transbatur Logistics, bir önceki yıla göre iki katına ulaştı. Şirketin Genel Müdürü Cafer Korhan, “Gıda ürünlerini doğru ısı derecesinde, tazeliğini koruyarak birçok ülkeye kapıdan kapıya teslim ediyoruz.” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle küresel gıda fiyatları, geçen yıl rekor seviyelere yükseldi. Daha sonra düşüşe geçse de fiyatlardaki oynaklık, Türkiye’nin gıda ürünlerine talebi artırdı. TÜİK verilerine göre “gıda ürünlerinin imalatı” kategorisinde ihracat geçen yıl yüzde 24 arttı, 21 milyar 456 milyon dolarla rekor tazeledi. 2022 yılında, 10 milyar 771 milyon dolarla ihracatın yarısı kadar gıda ithalatı yapıldı. İhracattaki rekor artış ve seviyeler, bu yılın ilk ayında da sürdü.

Gıda taşımaları iki katına ulaştı

İhracat rekoru, uluslararası frigo taşımacılığına da yansıdı. Türkiye ile Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında frigo taşımacılık hizmetleri veren Transbatur Logistics'in gıda taşımaları bu dönemde iki katına ulaştı. Şirketin Genel Müdürü Cafer Korhan, ısı kontrollü gıda taşımacılığının ayrı bir uzmanlık olduğunu ifade ederek ürün güvenliği konusunda da oldukça hassas davrandıklarını belirtti.

Dondurulmuş meyve, sebze, deniz ürünleri, hazır yemek ve süt ürünlerini, tazeliğini koruyarak Avrupa’nın tamamı ile birçok Asya ülkesine ulaştırdıklarını vurgulayan Korhan, “18 °C ile -26 °C’ye kadar ayarlanabilir soğutucuları bulunan araçlarımızla tüm gıda ürünlerini doğru ısı derecesinde, kapıdan kapıya ve zamanında teslim ediyoruz.” dedi.

Korhan, gıda lojistiğinde ürünlerin araca yüklenmesinden taşınmasına, araçtan indirilmesinden depolanmasına kadar doğru sıcaklık derecesinde korunmasının ciddi bir yükümlülük olduğuna dikkati çekti.

Kurallara uyulmaması halinde fiziksel veya kimyasal bozulmalar nedeniyle ürünün raf ömrünün azalabileceği ya da tamamen bozulabileceğinin altını çizen Korhan, “Transbatur Logistics olarak tam donanımlı araçlarımız, ekipmanlarımız, yılların tecrübesi ve soğuk zincir konusunda uzman personelimizle yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. Gıda taşımacılığında haftanın 7 günü 24 saat müşteri odaklı, hızlı, güvenli ve uygun maliyetli çözümler sunuyoruz.” diye konuştu.

Korhan, lojistik süreçlerde teknoloji ve bilişim altyapısına büyük önem verdiklerini, yükün nerede olduğunu müşterilerinin istedikleri zaman on-line takip edebildiğini anlattı. Gıda lojistiği hizmetlerinin, ithalat ve ihracat gümrük işlemlerini de kapsadığını aktaran Korhan, ayrıca ekspres taşımacılık hizmetiyle hızlı teslimat yaptıklarını da sözlerine ekledi.