Gilead Türkiye'den bölge yönetimine atama

Yaptığı yerel yatırımlarla global ölçekte yenilikçi tedavileri Türkiye'de üreten ABD merkezli Gilead, Türkiye'den dünyaya yönetici ihraç ediyor. Gilead Orta Doğu Satış ve Pazarlama Kıdemli Direktörlüğü'ne Gilead Türkiye HIV İş Birimi Direktörü Gözde Ünverdi Arslan getirildi.

Gilead Türkiye'ye iki yıl önce HIV İş Birimi Direktörü olarak katılan Arslan, yeni görevinde Gilead'ın Orta Doğu'daki HIV, viral hepatit, anti-fungal ve Kovid-19 alanlarındaki operasyonlarının yönetimine ve iş geliştirme faaliyetlerine liderlik edecek.

12 Orta Doğu Ülkesi'nden sorumlu direktör

Arslan, yeni görevinde Gilead'ın Orta Doğu'da faaliyet gösterdiği 12 ülkeden sorumlu olacak.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Kimya Mühendisliği lisans ve Executive MBA yüksek lisans derecesine sahip olan Arslan, çalışma hayatına başladıktan sonra Bayer, AstraZeneca, Novartis ve Roche gibi ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinde, ülke ve bölge organizasyonlarında, satış ve pazarlama, stratejik planlama, iş operasyonları ve pazar erişimi alanlarında farklı liderlik görevleri aldı. Arslan ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa'da bölgesel rollerde görev aldı.