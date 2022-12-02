Globelink Ünimar, direkt konsol hizmeti verdiği lokasyon sayısını 90’a çıkardı

Globelink Ünimar, 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle tedarik zinciri ve lojistik sektöründe yürüttüğü faaliyetlerini genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Şirket attığı yeni adımlar doğrultusunda ithalat ve ihracat servislerinde direkt konsol hizmeti verdiği lokasyon sayısını 90’a çıkarırken, yüksek sayıdaki direkt servis noktası ile müşteri gönderilerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde taşımayı sürdürüyor. Dünyadaki birçok noktaya denizyolu parsiyel servis hizmeti sunan Globelink Ünimar, piyasa şartları doğrultusunda denizyolu hizmetlerinde yeni aksiyonlar alıyor.

1994 yılında başladığı ticari hayatına Uzak Doğu ithalat denizyolu parsiyel servisleri ile başlayan Globelink Ünimar, ilerleyen süreçte ağını genişleterek Avrupa ve Amerika servislerini de ağına ekledi. Öte yandan ihracat servisi hizmetlerini sürdürmeye devam eden firma başta Orta Doğu ve Kuzey Afrika olarak üzere Uzak Doğu, Avrupa, Amerika ve Afrika’ya yayılan geniş bir alanda faaliyet yürütüyor. Bünyesinde sadece parsiyel yüklerle ilgilenen özel bir departmanı bulunan Globelink Ünimar, müşterilerine alanlarında uzman kişilerden oluşan bir ekiple daha hızlı hizmet sunmayı ve ürünlerin istenilen noktalara teslimine kadar hızlı ve doğru bilgi akışı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’de Ambarlı, Haydarpaşa, İzmit, Gemlik ve Mersin limanlarının tamamında parsiyel taşımacılık hizmeti veren tek firma olan Globelink Ünimar, bünyesindeki Ulusal Dağıtım ve Depolama Departmanı ile kapıdan kapıya servis imkanı da tanıyor. Aynı zamanda yurt içinde birçok bölgede bulunan depo ve transfer merkezlerini kullanan firma, yurt içi taşıma operasyonlarında operasyonel esneklik sağlamak amacıyla transfer merkezlerinde aktarmalar gerçekleştiriyor. Globelink Ünimar, dünyanın birçok noktasında bulunan Globelink ofisleri ve geniş acente ağı ile yurt dışındaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca IT altyapısıyla online olarak eş zamanlı dijital yük takibi yapılabiliyor.

Globelink Ünimar olarak parsiyel taşımacılığın gelişimi konusunu misyon edindiklerini vurgulayan Globelink Ünimar Denizyolu Parsiyel Direktörü Can Metin Pekkoç, “Bugün geldiğimiz noktada kapıdan kapıya parsiyel servis sağlıyor olmamız en önemli hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Yurt dışı ayağında Globelink ofislerimiz, yurt içi ayağında ise Ulusal Dağıtım ve Depolama departmanımız sayesinde uçtan uca kesintisiz bir hizmet sunabiliyoruz. Öncelikli olarak müşterilerimizin talep, istek ve stratejileri doğrultusunda onlara yeni servisler sunarak birlikte büyümeyi ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda son olarak 2022’nin son çeyreğinde İzmit çıkışlı parsiyel denizyolu servisini başlattık. Bu uygulamayla birlikte müşterilerimizin taleplerine karşılık vermenin yanı sıra sektörümüzün büyümesine ve gelişmesine de katkı sağlamış oluyoruz. 2023 yılında da misyonumuz doğrultusunda servis ağımızı genişletmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.