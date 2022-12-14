Globelink Ünimar, İstanbul'daki yeni deposunu açtı

Globelink Ünimar, depolama kapasitesini artırmaya devam ediyor. Globelink Ünimar, müşterilerinin lojistik ve depolama ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılayabilmek amacıyla depolama ve dağıtım tesislerine bir yenisini daha ekledi.

1994 yılında kurulan ve müşterilerine denizyolu, havayolu, karayolu ana hizmet alanlarına ek olarak depolama, katma değerli hizmetler ve yurt içi dağıtım çözümleri başta olmak üzere entegre lojistik çözümleri sunan Globelink Ünimar, müşterilerinin lojistik ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak ve depolama kapasitesini artırmak amacıyla İstanbul Büyükçekmece’de 5.000 metrekarelik deposunun açılışını gerçekleştirdi. Depo açılışının gerçekleştirilmesi ile operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla yeni istihdam olanakları da yaratıldı.

Depolama ve dağıtım merkezi alanlarına bir yenisinin daha eklendiği tesisin açılışına Globelink Ünimar İcra Kurulu Üyeleri, şirket yöneticileri, şirket çalışanları ve davetliler katılım gösterdi.

"2023 yılında da büyümeye devam edeceğiz"

Globelink Ünimar’ın yeni depo açılışı ile ilgili açıklamada bulunan Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi Fatih Baş, “Depolama ve dağıtım merkezleri, tedarik zincirinin ve lojistik süreçlerin yönetimi açısından büyük bir önem arz ediyor. Bu alanlar hem müşteri memnuniyetinin sağlanması hem de paydaşlarımızın lojistik ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması açısından oldukça değerli. Bu nedenle, depolama alanlarına ve dağıtım merkezlerine yaptığımız yatırımların sunduğumuz entegre lojistik süreçlerine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu doğrultuda, Globelink Ünimar olarak, biz de depolama ve dağıtım merkezi alanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Yeni depomuzun lokasyonunu belirlerken paydaşlarımızın faaliyetlerine maksimum katkıyı sağlayabileceğimiz ve süreçlerini verimli bir şekilde planlamalarına destek olabileceğimiz noktaları dikkate aldık. İstanbul, gerek geniş hinterlandı, gerek gelişmiş altyapısı, gerekse de hedef pazarlara yakınlığı ile önemli bir şehir. Biz de ticaretin merkezi olan bu noktada depomuzun açılışını yaptığımız için çok mutluyuz. Müşterilerimizin lojistik ihtiyaçlarını hizmet kalitemize ve standartlarımıza uygun olarak hızlı bir şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Umarım bu depomuzla beraber yeni fırsatların da kapısını aralayacağız.’ dedi.

Globelink Ünimar’ın Büyükçekmece’de gerçekleştirilen depo açılışı ile ilgili açıklamada bulunan Globelink Ünimar Depolama ve Yurt İçi Dağıtım Direktörü Volkan Yalçın da, “Gelişen dış ticaret ve e-ticaretin de etkisiyle farklı özelliklere sahip depolama ve dağıtım alanı ihtiyaçları her yıl artış gösteriyor. Globelink Ünimar olarak paydaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmek için var olan depolama alanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Yaptığımız yatırımlarla birlikte küresel tedarik zincirine entegrasyon avantajını ve entegre lojistik deneyimini paydaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Türkiye, lojistik ve tedarik zinciri sektörü açısından oldukça önemli bir ülke. Jeopolitik konumunun yanı sıra hedef pazarlara yakınlık avantajı açısından da depolama tesislerine oldukça elverişli bir konumda. Marmara bölgesinin ticaret ve üretim merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere hedef pazarlara yakın olan şehirlerde depolama ve dağıtım merkez kapasitemizi arttırmak önceliklerimizden birisiydi. Değişen talepleri ve istekleri en iyi şekilde karşılayabilmek için sunduğumuz hizmeti sürekli olarak bir adım öteye taşıyoruz. 2023 yılında da büyümeye devam etmeyi planlıyoruz’’ diye konuştu.