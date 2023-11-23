GNC Makina’dan ‘Open House’ etkinliği

GNC Makina’nın Genel Merkezi’nde 22-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Open House etkinliğinin, sektör profesyonelleri ve basın mensuplarının katılımıyla açılışı yapıldı. Dört gün boyunca devam edecek etkinlikte Yönetim Kurulu başta olmak üzere tüm GNC Makina ekibi, GNC Makina’nın mümessilliğini üstlendiği marka temsilcileri ve sektör profesyonelleri katılımcılara ürünlerini tanıtacaklar.

Son teknoloji CNC tezgahlarda canlı demo kesimlerin gerçekleştiği, yurt dışı marka temsilcilerinin doğrudan sunumlar ve çözümler sunduğu, stoktan hemen teslim imkanıyla özel çözümlerin yer aldığı etkinliğe sektör temsilcileri önemli katılım sağladı.

Sektör profesyonellerinin istişarede bulunduğu, CNC makine sektörünün güncel durumu ve sorunlarına dair tartışmaların da yürütüldüğü etkinlikte açılış konuşmasını katılımcılara teşekkür ederek başlayan GNC Makina Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür’ü Gökhan Yıldız sözlerine şu şekilde devam etti:

“Open House konseptli ilk organizasyonumuzu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Günün erken saatleri olmasına rağmen göstermiş olduğunuz yoğun katılım ve sizlerden aldığımız güçlü enerji, bu etkinliği bir geleneğe dönüştürme planlarımıza dair motivasyonumuzu daha da pekiştiriyor. Bugün burada sizlere bir yönüyle GNC’yi daha yakından tanıma imkanı sunarken, diğer yönüyle de sizleri, beklentilerinizi ve önerilerinizi öğrenme fırsatına erişiyoruz. Sektör adına çok kıymetli olan bu kolektif ortamın oluşmasına katkı sağlayan herkese şahsım adına teşekkür ederim.

En temelde, gerek ürün gerekse de hizmet aldığınız ya da alacağınız GNC Makina’nın kim olduğunu daha yakından göstermek istedik. Şeffaflığın karşılıklı güveni tesis edeceğine inanıyoruz. Bu nedenle Showroom alanlarımız, ofislerimiz, atölyelerimiz ve yedek parça depomuz tüm gün ziyaretinize açık olacak. Ekip arkadaşlarımız sizlere şirket tanıtımında yardımcı olacaklar. Burada oluşturacağımız birlikteliğin, gelecek dönem kurulacak ilişkilerimiz için güçlü bir temel oluşturmasını temenni ediyorum.”

Türkiye’de sanayi oldukça hızlı gelişiyor

Yıldız, GNC Makina’nın 2024 yılı beklentileri ve piyasanın durumuna dair görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “Yaptığımız araştırmalar sonucunda görüyoruz ki Türkiye’de sanayi oldukça hızlı gelişiyor. Yine görünen o ki daha önceden sıklıkla kullanılan iki ya da üç eksenli torna ve işlem merkezlerinin sayısı günden güne azalıyor. Dolayısıyla bir parçayı daha hızlı üretmenin yeni ve etkili yolları aranıyor. Bu nedenle makinenin niteliğini arttırmak, hızlandırmak başta olmak üzere önemli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi zorunlu bir hal alıyor. Biz GNC olarak bunun farkındayız. Bu nedenle ürün portföyümüzü ve insan kaynağımızı ciddi bir şekilde geliştiriyoruz. Makine sektörü adına bu senenin 11 aylık ortalamasına baktığımızda %26’lık büyüme görüyoruz. 2024 yılında ülkemizde sanayinin ve dolayısıyla sektörümüzün daha da büyüyeceğini düşünüyoruz.’’

25 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek

VICTOR TAICHUNG, NAKAMURA-TOME, LICO, ROMI, VISION WIDE, ONA ve VONGHLER gibi yüksek hız ve niteliğe sahip makinelerin mümessiliğini sürdüren GNC Makina’nın gerçekleştridiği Open House etkinliği 25 Kasım Cumartesi saat 16.00’ya kadar devam edecek.