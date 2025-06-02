Göbeklitepe’den dünyaya nar suyu ihraç ediyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Şanlıurfa’daki yatırımıyla nar suyu üretiminde önemli bir oyuncu haline gelen Raz Gı­da, yeni markası Pomraz ile hem iç pazarda hem de uluslararası are­nada dikkat çekiyor. Göbeklite­pe’den dünyaya nar suyu ihraç et­meye başladıklarını aktaran Raz Gıda Genel Müdürü Şahin Atma­ca, aynı zamanda iç pazarda da ürünlerinin raflarda yerini alma­ya başladığını kaydetti.

Hem ih­racat hem de iç pazar hedeflerine dikkat çeken Atmaca, “Üretimde gösterdiğimiz titizlikle sektörde öne çıkıyoruz. Narın çiçeklenme döneminden itibaren tüm süre­ci bizzat kontrol ediyoruz. Narın geldiği çiftlik, çeşidi, rakımı, asi­ditesi, renk değerleri, kullanılan ilaçlar gibi tüm detayları analiz ediyoruz. Ürün daha fabrikaya ulaşmadan bu bilgilerle izleniyor. Fabrikada ise elleçleme süreci üç aşamada gerçekleştirilerek kali­te güvence altına alıyoruz. Hangi partinin hangi tarlaya ait olduğu­nu net şekilde biliyoruz” dedi.

Raz Gıda’nın üretim sürecin­de izlenebilirliğin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Atmaca, barkod sistemleriyle her ürünün tüm yolculuğu kayıt altına alın­dığını iletti. Atmaca, “Yaptığımız pestisit testlerinde en ufak bir kalıntı tespit ettiğimizde o ürü­nü kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konuda toleransımız sıfır” di­yerek kalite standartlarına ver­dikleri önemi vurguladı.

Şanlıurfa tarımın yeni yıldızı

“Şanlıurfa’daki yatırımımız hem yerel kalkınmaya katkı sağ­lıyor hem de bölgenin tarımsal potansiyelini değerlendiriyo­ruz” diyen Atmaca, Şanlıurfa, “Türkiye’nin tarım başkentle­rinden biri haline geliyor. Ar­tan sulama imkânları ve iş gü­cü avantajıyla kentin tarımsal üretimde öne çıkıyor. Göbekli­tepe’yi anlatan özel tasarımlı ürünlerimiz de çok yakında raf­larda yerini alacak. Bölgesel de­ğerleri markaya yansıtılacağız” diye konuştu.

Ürünleri 32 ülkeye ulaşıyor

Daha önce yaş nar ve nar ekşi­si ihracatı gerçekleştirirken, şim­di nar suyunda da ihracat atağına geçtiğini bildiren Atmaca, Avrupa başta olmak üzere 32 ülkeye ihra­cat yaptıklarını açıkladı. Yaş mey­ve ürünlerinin yüzde 65’ini ihraç ettiklerine değinen Atmaca, “Baş­ta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Kanada, İngiltere, BAE, Su­udi Arabistan ve Hong Kong dahil birçok ülkeye düzenli olarak sev­kiyat yapıyoruz. Avrupa’daki zin­cir market gruplarının ortak satın alma sistemlerine ürün veriyo­ruz. İhracatımızın yaklaşık yüz­de 90’ı Avrupa’ya gerçekleşiyor” açıklamasında bulundu.

İlk etapta 6 yeni ürün geliştirdi

İlk etapta iki farklı katego­ride altı ürün geliştirdiklerini aktaran Atmaca, “Bunların il­ki, yüzde 100 meyve suyu kate­gorisinde yer alıyor. Koruyucu içermeyen ve düşük ısıl işlem­le pastörize edilen bu ürünler, 18 ay raf ömrüne sahip. İkinci kategori ise doğal ve ferahlatıcı içecekler. Nar-hibiskus soğuk çay, nar-yaban mersini soğuk çay ve nar-limonata gibi çeşit­lerle zenginleştirilen bu içecek­ler, yine koruyucu içermiyor ve tamamen doğal tatlandırıcılar­la üretiliyor. Ayrıca 7-8 reçete­lik yeni ürün serimiz var. Fark­lı pazar dinamiklerine ve tüke­tici alışkanlıklarına göre esnek üretim yapıyoruz Yine gelecek planlarımız arasında ara öğün atıştırmalıkları, kurutulmuş toz içecekler ve nar kabuğun­dan fonksiyonel ürünler de yer alıyor. Özellikle nar bazlı bes­leyici, yoğun kıvamlı atıştırma­lıklar için Ar-Ge çalışmaları­mız sürüyor” şeklinde konuştu.

Zincir marketler ve otomatlarda yerini alıyor

Pomraz ürünleri halihazırda bazı marketlerde yer aldığını duyuran Şahin Atmaca, “Mayıs ayı itibarıyla zincir marketlerde daha fazla raf erişimi sağladık. Ayrıca, Koç Grubu’nun bin 500 otomat noktasında Pomraz ürünlerinin tüketiciler ile buluşmuş durumda. Üretimimizin önemli bir kısmını şişeleyerek raflara ulaştırmak istiyoruz. Bu, markanın bilinirliğini artırmak için stratejik bir hamle” dedi.