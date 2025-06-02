Göbeklitepe’den dünyaya nar suyu ihraç ediyor
Şanlıurfa’ya yaptığı yatırımla Göbeklitepe’den dünyaya nar suyu ihraç etmeye başlayan Raz Gıda, Avrupa başta olmak üzere 32 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Raz Gıda Genel Müdürü Şahin Atmaca, aynı zamanda iç pazarda da ürünlerinin raflarda yerini almaya başladığını kaydetti.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Şanlıurfa’daki yatırımıyla nar suyu üretiminde önemli bir oyuncu haline gelen Raz Gıda, yeni markası Pomraz ile hem iç pazarda hem de uluslararası arenada dikkat çekiyor. Göbeklitepe’den dünyaya nar suyu ihraç etmeye başladıklarını aktaran Raz Gıda Genel Müdürü Şahin Atmaca, aynı zamanda iç pazarda da ürünlerinin raflarda yerini almaya başladığını kaydetti.
Hem ihracat hem de iç pazar hedeflerine dikkat çeken Atmaca, “Üretimde gösterdiğimiz titizlikle sektörde öne çıkıyoruz. Narın çiçeklenme döneminden itibaren tüm süreci bizzat kontrol ediyoruz. Narın geldiği çiftlik, çeşidi, rakımı, asiditesi, renk değerleri, kullanılan ilaçlar gibi tüm detayları analiz ediyoruz. Ürün daha fabrikaya ulaşmadan bu bilgilerle izleniyor. Fabrikada ise elleçleme süreci üç aşamada gerçekleştirilerek kalite güvence altına alıyoruz. Hangi partinin hangi tarlaya ait olduğunu net şekilde biliyoruz” dedi.
Raz Gıda’nın üretim sürecinde izlenebilirliğin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Atmaca, barkod sistemleriyle her ürünün tüm yolculuğu kayıt altına alındığını iletti. Atmaca, “Yaptığımız pestisit testlerinde en ufak bir kalıntı tespit ettiğimizde o ürünü kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konuda toleransımız sıfır” diyerek kalite standartlarına verdikleri önemi vurguladı.
Şanlıurfa tarımın yeni yıldızı
“Şanlıurfa’daki yatırımımız hem yerel kalkınmaya katkı sağlıyor hem de bölgenin tarımsal potansiyelini değerlendiriyoruz” diyen Atmaca, Şanlıurfa, “Türkiye’nin tarım başkentlerinden biri haline geliyor. Artan sulama imkânları ve iş gücü avantajıyla kentin tarımsal üretimde öne çıkıyor. Göbeklitepe’yi anlatan özel tasarımlı ürünlerimiz de çok yakında raflarda yerini alacak. Bölgesel değerleri markaya yansıtılacağız” diye konuştu.
Ürünleri 32 ülkeye ulaşıyor
Daha önce yaş nar ve nar ekşisi ihracatı gerçekleştirirken, şimdi nar suyunda da ihracat atağına geçtiğini bildiren Atmaca, Avrupa başta olmak üzere 32 ülkeye ihracat yaptıklarını açıkladı. Yaş meyve ürünlerinin yüzde 65’ini ihraç ettiklerine değinen Atmaca, “Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Kanada, İngiltere, BAE, Suudi Arabistan ve Hong Kong dahil birçok ülkeye düzenli olarak sevkiyat yapıyoruz. Avrupa’daki zincir market gruplarının ortak satın alma sistemlerine ürün veriyoruz. İhracatımızın yaklaşık yüzde 90’ı Avrupa’ya gerçekleşiyor” açıklamasında bulundu.
İlk etapta 6 yeni ürün geliştirdi
İlk etapta iki farklı kategoride altı ürün geliştirdiklerini aktaran Atmaca, “Bunların ilki, yüzde 100 meyve suyu kategorisinde yer alıyor. Koruyucu içermeyen ve düşük ısıl işlemle pastörize edilen bu ürünler, 18 ay raf ömrüne sahip. İkinci kategori ise doğal ve ferahlatıcı içecekler. Nar-hibiskus soğuk çay, nar-yaban mersini soğuk çay ve nar-limonata gibi çeşitlerle zenginleştirilen bu içecekler, yine koruyucu içermiyor ve tamamen doğal tatlandırıcılarla üretiliyor. Ayrıca 7-8 reçetelik yeni ürün serimiz var. Farklı pazar dinamiklerine ve tüketici alışkanlıklarına göre esnek üretim yapıyoruz Yine gelecek planlarımız arasında ara öğün atıştırmalıkları, kurutulmuş toz içecekler ve nar kabuğundan fonksiyonel ürünler de yer alıyor. Özellikle nar bazlı besleyici, yoğun kıvamlı atıştırmalıklar için Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.
Zincir marketler ve otomatlarda yerini alıyor
Pomraz ürünleri halihazırda bazı marketlerde yer aldığını duyuran Şahin Atmaca, “Mayıs ayı itibarıyla zincir marketlerde daha fazla raf erişimi sağladık. Ayrıca, Koç Grubu’nun bin 500 otomat noktasında Pomraz ürünlerinin tüketiciler ile buluşmuş durumda. Üretimimizin önemli bir kısmını şişeleyerek raflara ulaştırmak istiyoruz. Bu, markanın bilinirliğini artırmak için stratejik bir hamle” dedi.