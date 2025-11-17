Goldwind, rüzgâr kanadı üretimi için adım attı
Çinli rüzgâr türbin üreticisi Goldwind, Dere Construction ile yaptığı işbirliğiyle Türkiye’de kanat üretimini yerlileştirmeye hazırlanıyor. 2027’de üretime başlaması planlanan yatırımın 500’den fazla kişiye istihdam sağlaması ve Türkiye’nin enerji dönüşümü hedeflerine katkı sunması bekleniyor.
Özlem SARSIN - İZMİR
Nordex ve Dongfang Electric’in ardından Çinli rüzgâr türbin üreticisi Goldwind de, İzmir’de kanat üretimine hazırlanıyor. 2016 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Goldwind, Dere Construction ile işbirliği anlaşması imzaladı.
Firmanın Yerelleştirme ve Tedarik Zinciri Lideri Alper Kalaycı söz konusu yatırım ile Türkiye’de kanat üretiminin yerlileşmesini sağlayarak YEKA projelerinin yerli katkı gerekliliklerine uyumu ve tedarik güvenliğini güçlendirmenin hedeflendiğini söyleyerek üretimin 2027 yılında başlayacağını ve fabrikada 500 kişiden fazla istihdam sağlanacağını duyurdu.
Yatırım ile Türkiye’nin 2035 yılı enerji dönüşümü hedeflerine doğrudan katkı sağlanacağını belirten Kalaycı, yatırımın ayrıca Goldwind’in yenilenebilir enerji tedarik zincirinin yerelleştirilmesine yönelik uzun vadeli stratejisinin de önemli bir adımı olacağını vurguladı.
Goldwind’in kule, jeneratör ve kanat gibi temel bileşenlerde kapsamlı yerlileştirme planlarını hayata geçirmeye devam ettiğini de söyleyen Kalaycı, “Goldwind Türkiye 2016’dan bu yana ülke genelindeki faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde büyütüyor. Goldwind Türkiye çalışanlarının yüzde 88’i bizim insanımız. İş gücünde yüksek oranda yerlileştirme oranı sağladı. Goldwind 400 MW rüzgar santrali devreye aldı. İnşası devam eden 420 MW büyüklüğünde devam eden projemiz var. Türkiye’de devreye alınan türbinleri için kapsamlı servis ağına da sahip. Afyon, Balıkesir ve Yozgat’taki servis merkezleri ile hizmet veriyor. Uzaktan izleme ve yedek parça tedariki ile güvenilir destek sağlanıyor” dedi.
Goldwind’in, Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandırmak için teknoloji, yerlileşme ve güçlü iş birliklerine yatırım yapmayı sürdürdüğünü vurgulayan Kalaycı, yeni kanat fabrikası yatırımıyla Türkiye’de daha sağlam bir tedarik zinciri oluşturmayı ve yerel ekonomiye kalıcı katkılar sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.