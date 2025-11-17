Google Haberler

Goldwind, rüzgâr kanadı üretimi için adım attı

Çinli rüzgâr türbin üreticisi Goldwind, Dere Construction ile yaptığı işbirliğiyle Türkiye’de kanat üretimini yerlileştirmeye hazırlanıyor. 2027’de üretime başlaması planlanan yatırımın 500’den fazla kişiye istihdam sağlaması ve Türkiye’nin enerji dönüşümü hedeflerine katkı sunması bekleniyor.

Özlem SARSIN - İZMİR

Nordex ve Dongfang Ele­ctric’in ardından Çin­li rüzgâr türbin üretici­si Goldwind de, İzmir’de kanat üretimine hazırlanıyor. 2016 yı­lından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Goldwind, Dere Const­ruction ile işbirliği anlaşması im­zaladı.

Firmanın Yerelleştirme ve Te­darik Zinciri Lideri Alper Kalaycı söz konusu yatırım ile Türkiye’de kanat üretiminin yerlileşmesi­ni sağlayarak YEKA projelerinin yerli katkı gerekliliklerine uyu­mu ve tedarik güvenliğini güç­lendirmenin hedeflendiğini söy­leyerek üretimin 2027 yılında başlayacağını ve fabrikada 500 kişiden fazla istihdam sağlanaca­ğını duyurdu.

Yatırım ile Türkiye’nin 2035 yılı enerji dönüşümü hedefleri­ne doğrudan katkı sağlanacağını belirten Kalaycı, yatırımın ayrıca Goldwind’in yenilenebilir ener­ji tedarik zincirinin yerelleştiril­mesine yönelik uzun vadeli stra­tejisinin de önemli bir adımı ola­cağını vurguladı.

Goldwind’in kule, jeneratör ve kanat gibi temel bileşenlerde kapsamlı yerlileştirme planla­rını hayata geçirmeye devam et­tiğini de söyleyen Kalaycı, “Gol­dwind Türkiye 2016’dan bu ya­na ülke genelindeki faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde büyütüyor. Goldwind Türkiye çalışanları­nın yüzde 88’i bizim insanımız. İş gücünde yüksek oranda yerli­leştirme oranı sağladı. Goldwind 400 MW rüzgar santrali devre­ye aldı. İnşası devam eden 420 MW büyüklüğünde devam eden projemiz var. Türkiye’de devre­ye alınan türbinleri için kapsamlı servis ağına da sahip. Afyon, Ba­lıkesir ve Yozgat’taki servis mer­kezleri ile hizmet veriyor. Uzak­tan izleme ve yedek parça tedari­ki ile güvenilir destek sağlanıyor” dedi.

Goldwind’in, Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandır­mak için teknoloji, yerlileşme ve güçlü iş birliklerine yatırım yap­mayı sürdürdüğünü vurgulayan Kalaycı, yeni kanat fabrikası ya­tırımıyla Türkiye’de daha sağ­lam bir tedarik zinciri oluştur­mayı ve yerel ekonomiye kalıcı katkılar sunmayı hedefledikle­rini sözlerine ekledi.

