Goldwind, rüzgâr kanadı üretimi için adım attı

Özlem SARSIN - İZMİR

Nordex ve Dongfang Ele­ctric’in ardından Çin­li rüzgâr türbin üretici­si Goldwind de, İzmir’de kanat üretimine hazırlanıyor. 2016 yı­lından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Goldwind, Dere Const­ruction ile işbirliği anlaşması im­zaladı.

Firmanın Yerelleştirme ve Te­darik Zinciri Lideri Alper Kalaycı söz konusu yatırım ile Türkiye’de kanat üretiminin yerlileşmesi­ni sağlayarak YEKA projelerinin yerli katkı gerekliliklerine uyu­mu ve tedarik güvenliğini güç­lendirmenin hedeflendiğini söy­leyerek üretimin 2027 yılında başlayacağını ve fabrikada 500 kişiden fazla istihdam sağlanaca­ğını duyurdu.

Yatırım ile Türkiye’nin 2035 yılı enerji dönüşümü hedefleri­ne doğrudan katkı sağlanacağını belirten Kalaycı, yatırımın ayrıca Goldwind’in yenilenebilir ener­ji tedarik zincirinin yerelleştiril­mesine yönelik uzun vadeli stra­tejisinin de önemli bir adımı ola­cağını vurguladı.

Goldwind’in kule, jeneratör ve kanat gibi temel bileşenlerde kapsamlı yerlileştirme planla­rını hayata geçirmeye devam et­tiğini de söyleyen Kalaycı, “Gol­dwind Türkiye 2016’dan bu ya­na ülke genelindeki faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde büyütüyor. Goldwind Türkiye çalışanları­nın yüzde 88’i bizim insanımız. İş gücünde yüksek oranda yerli­leştirme oranı sağladı. Goldwind 400 MW rüzgar santrali devre­ye aldı. İnşası devam eden 420 MW büyüklüğünde devam eden projemiz var. Türkiye’de devre­ye alınan türbinleri için kapsamlı servis ağına da sahip. Afyon, Ba­lıkesir ve Yozgat’taki servis mer­kezleri ile hizmet veriyor. Uzak­tan izleme ve yedek parça tedari­ki ile güvenilir destek sağlanıyor” dedi.

Goldwind’in, Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandır­mak için teknoloji, yerlileşme ve güçlü iş birliklerine yatırım yap­mayı sürdürdüğünü vurgulayan Kalaycı, yeni kanat fabrikası ya­tırımıyla Türkiye’de daha sağ­lam bir tedarik zinciri oluştur­mayı ve yerel ekonomiye kalıcı katkılar sunmayı hedefledikle­rini sözlerine ekledi.