Hareket’in 2030 hedefi: Gelirin yüzde 75’ini yurt dışından sağlamak

Hayati ARIGAN

Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, şirketin MEA bölgesine yönelik stratejik yaklaşımına dikkat çekerek, Dubai’nin 2017’den bu yana Hareket’in Orta Doğu ve Afrika’daki tüm iş geliştirme ve operasyonlarının yönetildiği ana merkez konumunda olduğunu belirtti. Altunkum, “Orta Doğu ve Afrika artık yalnızca operasyon yürüttüğümüz bir coğrafya değil; mühendislik gücümüzü sergilediğimiz, marka itibarımızı büyüttüğümüz ve küresel liderlik hedefimizi inşa ettiğimiz stratejik bir merkez. Katar’dan BAE’ye, Suudi Arabistan’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada LNG, enerji, petrol ve gaz ile mega altyapı projelerinde kritik roller üstleniyoruz” dedi.

MEA’da yüksek kapasiteli filo ve kalıcı yapılanma

Hareket, MEA bölgesinde 120 vinç, 300 aks SPMT ve çok dingilli treyler filosu ile faaliyet gösteriyor. Filoda yer alan 2.200 ton kapasiteli paletli vinç, bölgenin en yüksek kapasiteli vinçleri arasında bulunuyor. Dubai ve Katar’da toplam 50 bin metrekarelik operasyon alanı, iki büyük barge yatırımı ve 278 kişilik uzman kadro ile bölgede kalıcı bir yapı kurduklarını vurgulayan Altunkum, Hareket’in MEA’daki en yüksek kapasiteli filolardan birini yönettiğini ifade etti.

Offshore ve enerji projeleriyle büyüyecek

Hareket’in 2026 hedeflerine değinen Altunkum, “Suudi Arabistan’da güçlü bir operasyon merkezi kurarak ülkedeki varlığımızı kalıcı hale getirmeyi, Afrika’daki enerji projelerinde kapasitemizi artırmayı ve offshore projelerde penetrasyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, MEA’da ‘ilk akla gelen marka’ olmak ve Hareket’i yük mühendisliğinde global ölçekte ilk üç çözüm ortağından biri haline getirmek” diye konuştu.

“Farklı coğrafyalarda hizmet vereceğiz”

Hareket’in 2030 vizyonunun merkezinde hizmet ihracatı bulunduğunu belirten Altunkum, hedeflerini şu sözlerle özetledi:

“2030 hedefimiz, gelirlerimizin yüzde 75’ini yurt dışı faaliyetlerden elde eden bir yapı kurmak. Amacımız yalnızca gelir çeşitlendirmek değil; uluslararası arenada güçlü bir marka olarak boy göstermek. Türkiye bizim için çok değerli ancak bu hizmetleri dünyanın farklı coğrafyalarında da vermek istiyoruz.”

Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, şirketin bugün toplam 1.100’e yakın çalışanı ve dünya genelinde tamamladığı 1.000’den fazla projeyle uluslararası ölçekte güçlü bir oyuncu konumuna ulaştığını söyledi.

MEA’daki mega projeler

Hareket, MEA bölgesinde dünyanın en büyük endüstriyel yatırımları arasında yer alan projelerde ana çözüm ortakları arasında bulunuyor.

Katar NFE & NFS LNG projeleri kapsamında toplam 43,5 milyar dolarlık iki fazda, 54 vinçle gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Katar’ın LNG üretim kapasitesi 77 milyon tondan 126 milyon tona yükseliyor.

Borouge 4 Projesi’nde 2.200 tonluk vinçle 750 tonluk kritik kaldırma operasyonları başarıyla tamamlandı.

Guggenheim Abu Dhabi Projesi’nde, 5 milyar dolarlık kültür ve sanat yapısının tüm ağır kaldırma ve montaj süreçleri Hareket tarafından yürütüldü.

Bunların yanı sıra; Duqm Rafinerisi, Ras Laffan Flare, SEWA Shunoof, dünyanın en büyük akvaryumu Sea Museum, Dubai Expo Center, Qiddiya Speed Park, Kamerun, Senegal ve Suudi Arabistan’daki stadyum projeleri de şirketin MEA’daki stratejik referansları arasında yer alıyor.

“Biz bir asset firmasıyız”

Hareket’in bir “asset firması” olarak konumlandığını ifade eden Altunkum, “Yaptığımız işin temelinde makine yatırımı var. Filomuzdaki en büyük donanımlı makinemiz 2.200 ton kapasiteli paletli vinç. Bu vinç, yalnızca şirketimizin değil, bulunduğu bölgenin de en büyük vinçlerinden biri. Görüntüsü aldatıcı olabilir ama üzerine çıkmak için adeta iki kat tırmanmanız gerekiyor” dedi.

Söz konusu vincin modüler yapısına da dikkat çeken Altunkum, vincin sökülerek yaklaşık 164 tırla taşındığını ve büyük projelerde LEGO parçaları gibi yeniden kurulduğunu aktardı.

“Kısa sürede ABD pazarına açılacağız”

Hareket’in büyüme planlarına ilişkin bilgi veren Altunkum, kısa ve orta vadede Amerika pazarına açılmayı hedeflediklerini belirtti. “Bugün buradayız ama hedefimiz 1–1,5 yıl içinde Amerika’ya açılmak. Ardından EPK pazarına girmek istiyoruz. Bazı bölgelerde 3–4 yıl sonra iş hacmi azalabilir; yeni coğrafyalara açılmak stratejik bir zorunluluk” dedi.

Altunkum, “Suriye’nin yeniden yapılanması yeni fırsatlar sunuyor. Savaş döneminde zarar gören ya da kapatılan sanayi tesisleri yeniden faaliyete geçiriliyor” ifadelerini kullandı.

Global ligde üst sıralar

Hareket, IC T50 2025 listesine göre özel taşıma ekipmanlarının toplam kapasitesiyle Türkiye’de 1’inci, Avrupa’da 4’üncü, dünyada 15’inci sırada bulunuyor.

IC100 2025 listesinde ise vinç kapasitesine göre Türkiye’de 1’inci, Avrupa’da 8’inci, dünyada 29’uncu sırada yer alıyor.