Honda Motor, üçüncü çeyrekte karının yüzde 61 düştüğünü açıkladı. Şirket, ABD tarifeleri ve elektr

Honda, aralık ayında sona eren dokuz aylık dönemde otomobil faaliyetlerinin zarar yazdığını kaydetti. Bu tabloda, EV işine ilişkin varlık değer düşüklükleri dahil tek seferlik giderler ile tarifelerin yarattığı maliyet baskısı belirleyici oldu.

Japonya’nın ikinci büyük otomobil üreticisi, Ekim–Aralık döneminde 153,4 milyar yen (yaklaşık 987 milyon dolar) faaliyet kârı elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,4’lük düşüşe işaret ederken, analistlerin 174,5 milyar yen seviyesindeki beklentisinin de altında kaldı.

Şirketin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Noriya Kaihara, yatırımcılarla yapılan kazanç brifinginde, küresel otomotiv pazarında rekabetin belirgin biçimde yoğunlaştığını söyledi. Kaihara, yeni otomobil üreticilerinin yükselişiyle birlikte Honda’nın rekabet gücünü artırmak için stratejisinde köklü bir yeniden yapılanmaya gitmesi gerektiğini vurguladı.