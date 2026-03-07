Google CEO’suna dev maaş paketi

Alphabet yönetim kurulu tarafından hazırlanan yeni plan kapsamında CEO Sundar Pichai’nin toplam kazancı üç yıllık dönemde 692 milyon dolara kadar çıkabilecek. Paketin büyük bölümü performansa bağlı hisse ödüllerinden oluşuyor.

Bu yapı içinde yer alan performans bazlı hisse ödüllerinin hedef değeri 126 milyon dolar olarak belirlenirken, Alphabet’in borsadaki performansı güçlü olursa bu ödülün değeri 252 milyon dolara kadar yükselebilecek. Ancak şirketin performansı beklentilerin altında kalırsa ödül sıfıra kadar düşebiliyor.

Ayrıca Pichai’ye üç yıl boyunca kademeli olarak verilecek 84 milyon dolarlık kısıtlı hisse ödülü de paketin bir parçası olacak. CEO’nun yıllık maaşı ise 2 milyon dolar seviyesinde kalmaya devam edecek.

Waymo ve drone projeleri teşvik paketine dahil edildi

Yeni ödeme planında Alphabet’in gelecekte büyüme potansiyeli taşıyan projeleri de önemli rol oynuyor.

Pichai’nin teşviklerinin bir bölümü şirketin otonom araç birimi Waymo ve drone teslimat hizmeti Wing Aviation gibi projelerin değer artışına bağlandı. Bu alanlarda sağlanacak büyüme, CEO’nun alacağı ek hisse ödüllerini önemli ölçüde artırabilecek.

Alphabet’in büyümesi ödeme paketini destekliyor

Yeni teşvik planı, Alphabet’in son yıllarda güçlü finansal performans göstermesinin ardından geldi. Şirket, son çeyrekte yıllık bazda yüzde 30 artışla 34,5 milyar dolar kâr açıklarken gelirleri de yüzde 18 artışla 113,8 milyar dolara ulaştı.

Pichai’nin 2015 yılında CEO olmasıyla birlikte Alphabet’in piyasa değeri yaklaşık 535 milyar dolardan 3,6 trilyon dolara kadar yükseldi ve kısa süreliğine 4 trilyon dolara yaklaştı.

Uzmanlara göre bu teşvik paketi, Alphabet’in yapay zeka, otonom araç ve yeni teknoloji yatırımlarını hızlandırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.