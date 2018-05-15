Gübretaş, kârlılıkta iyileşme öngörüyor

15 Mayıs 2018

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, ilk çeyrekte hedeflere paralel gerçekleşen satışlara karşın iklim başta olmak üzere dış faktörlerin etkisiyle kârlılık düşüşü yaşadıklarını; iklim koşullarında iyileşme, ikinci çeyrekte artan talep ve amonyak fiyatlarındaki yükselişle birlikte kârlılıkta da iyileşme beklediklerini söyledi.

Reuters'a değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, ikinci çeyreğin gübre tüketimi ve sektör açısından ilk çeyreğe göre daha verimli bir tablo sunacağını belirterek, bu yılki toplam gübre tüketiminin yine 6 milyon ton seviyelerine erişeceğini öngördüklerini söyledi.

Operasyonel performansın finansal sonuçlara yansımasına bakıldığında ise kârlılık baskısına işaret eden Yumaklı, "Türkiye faaliyetlerimizde ilk çeyrekte geçen yıla kıyasla daha düşük bir kârlılıkla başladık... Fakat 2018 yılsonu bütçe hedefleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde bir taraftan satış hedeflerimizi gerçekleştirirken, bir taraftan bu satışları kârlılık hedefimize uygun şekilde realize etmeye yoğunlaşacağız" dedi.

Gübretaş'ın Yarımca Tesisleri'ndeki kompoze gübre üretim tesisleri ve amonyak tankı inşası yatırımlarının 2017 yılında tamamlandığını hatırlatan Yumaklı, bu tesislerin kârlılık marjlarına sağlayacağı katkıların da bu yıldan itibaren daha iyi görüleceğini ifade etti.

Yumaklı, "Faaliyetlerimizde daha fazla verimliliğe ve kârlılığa odaklandığımız 2018 yılında, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak tesis yatırımlarını hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Liman kapasitelerini artırmaya yönelik yatırımları en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Yumaklı, "Şirketimiz kur hareketlerinin oluşturduğu görece olumsuz tabloyu proaktif yönetim anlayışıyla tersine çevirecek. Şirket tarihi açısından rekor rakamları hedeflediğimiz 2018 yılında, operasyonel hedeflerimizi yakalayacağımıza eminiz. Birden fazla dış faktörün etkin olduğu kârlılık konusunda da daha iyi rakamlara ulaşma amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

2018 hedefleri:

2.05 milyon ton katı gübre satışı ile yüzde 33 pazar payı hedefliyor.

Türkiye faaliyetlerine yönelik olarak yüzde 6.8 FAVÖK marjı ve 191 milyon TL FAVÖK hedefi bulunuyor.

Yurtiçinde 89 milyon TL, yurtdışında 97 milyon TL olmak üzere toplam 196 milyon TL yatırım bütçesi öngörüyor.

Kaynak: Reuters