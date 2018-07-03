Gübretaş'ın yatırımlarına 319 milyonluk teşvik belgesi

03 Temmuz 2018

Gübretaş'ın Yarımca ve İskenderun tesislerindeki toplam 319 milyon TL tutarındaki yatırımları için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından teşvik belgesi düzenlendi.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada Yarımca tesislerinde bulunan limanının genişletilmesine ilişkin yatırımın "büyük ölçekli yatırım" kapsamına alındığı ve yatırıma ilişkin teşvik belgesi düzenlendiği belirtilerek, teşvike konu yatırım tutarının da 235 milyon TL olduğu ifade edildi.

Söz konusu teşvik kapsamında vergi indirimi yüzde 50, yatırım katkı oranı yüzde 25, KDV istisnası ve sigorta primi işveren hissesi desteği de 2 yıl uygulanacak.

Açıklamada ayrıca, İskenderun tesislerinde bulunan TSP tesisinin kompoze gübre üretecek şekilde modernize edilmesine ilişkin yatırımın da "bölgesel teşvik uygulaması" kapsamına alındığı ve yatırıma ilişkin teşvik belgesi düzenlendiği belirtildi.

Teşvike konu yatırım tutarının 84 milyon TL olduğu ifade edilirken, yararlanacak unsurlar da "Yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 yatırım katkı oranı, faiz desteği ve KDV istisnası" olarak belirtildi.