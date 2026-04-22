Gülermak’tan 9,3 milyar TL’lik hisse satışı
Gülermak Ağır Sanayi hisselerindeki yüzde 13,9’luk satış tamamlandı. 44,8 milyon adet B grubu payın satış fiyatı hisse başına 208 TL olarak belirlendi.
Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) paylarında gerçekleştirilen büyük ölçekli satışın detayları netleşti.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 13,9’una karşılık gelen hisseler kurumsal yatırımcılara satıldı.
Yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun talep, işlem hacminin büyümesini sağladı. Satıştan yaklaşık 9,3 milyar TL brüt gelir elde edildi.
İşlemde HSBC Bank plc’nin küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev aldığı bildirildi.