Gündoğdu Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu: Mobilya satışında trend artık e-ticaret

693,19 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip küresel mobilya sektörü, Türkiye için de ekonomik açıdan kritik bir noktada konumlanıyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun 2023 Mobilya Analiz Raporu’ndan hareketle Türkiye’nin yıllık mobilya ihracatının 5 milyar dolara ulaştığı kaydediliyor. Sektör her geçen gün hızla büyümeye devam ederken müşterilerin teknolojiyle birlikte şekillenen satın alma davranışları, bu gelişmeleri tetikliyor. Gündoğdu Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu ise teknolojinin geleneksel mobilya satış süreçlerini kökünden değiştireceğine işaret ediyor. Bugün e-ticaret kanalları vasıtasıyla mobilya satışı yapılırken sanal gerçeklik teknolojisine erişim arttıkça e-ticaretin mağaza satışından çok daha önemli bir hale geleceğine dikkat çekiyor.

“Dijitalleşmeyle birlikte online mobilya alışverişi ivme kazandı”

E-ticaretin mobilya sektörüne etkilerine değinen Gündoğdu Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu, “Teknolojinin gelişmesi ve buna paralel olarak e-ticaretin kullanımının artması, mobilya sektöründe de önemli değişimler yaşanmasına kapı araladı. Özellikle pandemi süreci tüketicilerdeki ‘mobilya görmeden alınmaz’ anlayışını yıktı ve online mobilya alışverişinin ivme kazanmasını sağladı. Bu değişimler, gelecekte e-ticaret etkisiyle mobilya sektörünün nasıl şekilleneceği konusunda ışık yaktı. Geleneksel mağaza deneyiminden dijital platformlara geçiş, teknolojinin alışveriş deneyimine etkisi, sürdürülebilirlik trendinin sektördeki yansıması ve daha birçok faktör, sektörün geleceğini şekillendirecek önemli unsurlar arasında bulunuyor. Yarının dünyasında yer almak isteyen mobilya markaları, bu dönüşümü iyi okumalı” şeklinde konuştu.

“Dijitale yatırımlarımızı sürdürüyoruz”

Gündoğdu Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu, “E-ticaretin mobilya sektöründeki payı her geçen gün artıyor. Artık tüketiciler, mobilya alışverişini fiziksel mağazalara gitmeden de kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bu durum, online satış kanallarının önemini daha da artırıyor ve sektörümüzü dijital dönüşüme zorluyor. Biz de sürekli olarak dijitale yatırım yapıyoruz. Satışları analiz ederek tüketici davranışlarının nasıl şekillendiğini takip ediyoruz. Online satış ağımızda en fazla talep gören ürünler arasında koltuk takımları ve genç odası takımları yer alıyor.

Özellikle gençlerin ve genç ailelerin tercih ettiği pratik ve modern mobilya çözümleri, online platformumuzda büyük ilgi görüyor. Gelecekte, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin mobilya alışveriş deneyimini dönüştürmesi bekleniyor. Bu teknolojiler, tüketicilere ürünleri sanal ortamda deneyimleyerek daha bilinçli kararlar vermelerine olanak tanıyacak ve online satış kanallarının daha da cazip hale gelmesini sağlayacak” dedi.

“Sürdürülebilirlik hayati bir öneme sahip”

Sürdürülebilirliğin mobilya sektöründe önemli bir rol oynadığını söyleyen Okan Gündoğdu sözlerini şöyle tamamladı: “Gündoğdu Mobilya olarak, sorumlu üretim anlayışını benimsiyoruz. Sektör paydaşlarımızın da bu ilkeleri benimsemesi bizi mutlu ediyor. Sürdürülebilirliğe önem verilmesindeki en önemli noktalardan birisi de elbette, tüketicilerin çevreye duyarlı ürünlere ve markalara talebinin artması. Bu doğrultuda, çevreye duyarlı ürünler sunmaya ve sürdürülebilir üretim süreçlerini uygulamaya devam ediyoruz.”