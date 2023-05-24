Hager yeni nesil otomasyon hizmetiyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor

Konut sakinleri için ekstra konfor, enerji verimliliği ve güvenliği sunan Hager, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerinin beklentilerine ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde akıllı ev otomasyon sistemlerini sunmaya, ev ve iş yerlerinde ideal yaşam konforunu sağlamaya devam ediyor. Akıllı evler, bina otomasyonu, güvenlik ve kablo sistemleri ile enerji yönetim ve dağıtım sistemlerine öncülük ederek alanında önemli işlere imza atan Hager, sıra dışı çözümleriyle akıllı, sağlıklı ve geleceğe yönelik binaların oluşturulmasına katkıda bulunurken, sürdürülebilir ödüllü tasarımlarıyla da fark yaratıyor.

Marka, son kullanıcının konfor alanını genişletirken arka planda birçok hizmeti otomatik hale getiriyor. IoT entegrasyonu sayesinde Hager, otomasyon sistemlerinin kullanıcının Twitter hesabı ve takvimi gibi birçok kişisel araçla entegrasyonuna izin veriyor. Aynı zamanda Manufaktur çözümüyle özel tasarım isteklerine yanıt veren anahtar prizler tasarlayarak bireysel çözümler de sunuyor.

Tüm akıllı ev sistemlerini bir uygulamaya sığdırarak zamandan ve enerjiden tasarruf etme fırsatı veren Hager, evlerde istenmeyen bir durum oluştuğunda bilgilendirme yaparak acil durumlarda kullanıcıya maksimum güvenlik sunuyor. İş ortakları ve müşterilerine sürekli eğitim veren marka, ürün odaklı yaklaşım yerine özel çözümleriyle öne çıkıyor. Böylece birbirinden çok farklı sistemler tek uygulama ile birbiriyle uyumlu şekilde çalışabiliyor.