Halka arz gelirlerinin yüzde 80’i yeni yatırımlara gidecek

Hamide HANGÜL

Teknolojiden lojistiğe, gay­rimenkulden enerji ve ma­denciliğe kadar farklı sek­törlerde faaliyet gösteren Pasifik Holding halka arz oluyor. SPK’nın 7 Kasım tarihli bültenine göre; Pa­sifik Holding’in 2 milyar TL’si ser­maye artırımı, 2 milyar TL’si or­tak satışı olmak üzere toplam 4 milyar TL nominal değerli hissesi Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde 12, 13 ve 14 Kasım ta­rihlerinde 1,50 TL’den sabit fiyat­la talep toplama yöntemiyle satı­şa sunulacak. Halka arz sonrasın­da Pasifik Holding’in halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

Pasifik Hol­ding’in halka arzına konu payların yüzde 40’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u 100 bin lot üzeri yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcı­lara tahsis edilecek. Borsa İstan­bul Yıldız Pazar’da işlem görecek Pasifik Holding, halka arzdan el­de edilecek gelirin yüzde 80’ini teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörleri başta olmak üze­re yeni yatırımlarda, yüzde 10’unu işletme sermayesinde, kalan yüz­de 10’luk kısmı da finansal borçla­rın ödenmesinde kullanacak.

Talepler 12-14 Kasımda toplanacak

Pasifik Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Fatih Erdoğan, şir­ketleri 2023 yılında çatısında topladıkları Pasifik Holding’in 30 Haziran 2025 itibariyle öz­kaynaklarının 30,2 milyar TL’ye ulaştığını, net dönem karının ise 1,4 milyar TL olduğunu açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi: “Halka arzla da yepyeni bir sürece giri­yoruz. Bildiğiniz gibi Pasifik ola­rak bugüne kadar dört halka arz gerçekleştirdik. Bunlardan ilki 40 yıllık bir geçmişe sahip aile şirke­timiz Orçay’dı.

Hemen ardından Next Level markalı projeleriyle Pasifik GYO, sonrasında ulusla­rarası demiryolu lojistiği alanın­daki şirketi Pasifik Eurasia, son olarak Türkiye’nin ilk ve tek in­sansız helikopterini üreten Pasi­fik Teknoloji’yi halka açtık. Halka açılma vizyonunu geleceğe bıra­kacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz için Pasifik Hol­ding’i de halka açmaya karar ver­dik. SPK’dan aldığımız onay doğ­rultusunda da 12-14 Kasım ta­rihleri arasında talep toplamaya başlayacağız.”

Halka arzdan elde edilecek kay­nağın lojistikten enerjiye, tekno­loji yatırımlarından gayrimenkule uzanan geniş bir yelpazede Türki­ye’nin bölgesel rekabet gücünü ar­tırmak için kullanılacağını açıkla­yan Fatih Erdoğan şöyle konuştu: “Biz Pasifik Holding olarak halka arzdan elde edeceğimiz geliri; hem grubumuzun stratejik büyüme yol haritasını hızlandırmak hem de Türkiye’nin bölgesel rekabet gü­cüne kalıcı değer katmak için kul­lanacağız.

Lojistikte BTK hattı üzerinde bugün ulaştığımız hac­mi daha ileri taşıyacağız. Çin’den Avrupa’ya uzanan Orta Koridor’da kesintisiz taşımayı mümkün kıl­mak için lokomotif, vagon ve kon­teyner yatırımlarını, terminal alt­yapı güçlendirmelerini hızlandı­racağız. Teknoloji tarafında ise yüzde 100 yerli ve milli teknoloji hedefimiz doğrultusunda savun­ma sanayii teknolojilerinde Tür­kiye’nin uluslararası pazardaki payını artırmayı hedefliyoruz.”

Pasifik Teknoloji’de ihracatın cirodaki payını yüzde 50’ye çıka­racaklarını da aktaran Erdoğan, özellikle döner kanatlı insansız hava araçları ve kamikaze İHA’lar gibi yenilikçi ürünlerle Türki­ye’nin uluslararası pazardaki re­kabet gücünü artırmayı hedefle­diklerini bildirdi.

Satınalma açık tutacağımız bir kapı

Toplantıda satın alma planlarına yönelik bir soru üzerine Fatih Er­doğan, “Fırsatlar açısından satın alma açık tutacağımız bir kapı, an­cak şu anda önceliğimiz bulundu­ğumuz sektörlere, işlere odaklan­ma olacak” dedi. Erdoğan, bir soru üzerine halka açık tüm şirketlerin­de açıklık oranı olarak yüzde 20 ile başlıyoruz” yanıtını verdi.