Halka arz gelirlerinin yüzde 80’i yeni yatırımlara gidecek

Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi Borsa İstanbul’da işlem gören üç şirketin de çatısında yer aldığı Pasifik Holding, borsaya kote oluyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 80’i teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörleri başta olmak üzere yeni yatırımlarda kullanılacak.

Hamide HANGÜL

Teknolojiden lojistiğe, gay­rimenkulden enerji ve ma­denciliğe kadar farklı sek­törlerde faaliyet gösteren Pasifik Holding halka arz oluyor. SPK’nın 7 Kasım tarihli bültenine göre; Pa­sifik Holding’in 2 milyar TL’si ser­maye artırımı, 2 milyar TL’si or­tak satışı olmak üzere toplam 4 milyar TL nominal değerli hissesi Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde 12, 13 ve 14 Kasım ta­rihlerinde 1,50 TL’den sabit fiyat­la talep toplama yöntemiyle satı­şa sunulacak. Halka arz sonrasın­da Pasifik Holding’in halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

Pasifik Hol­ding’in halka arzına konu payların yüzde 40’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u 100 bin lot üzeri yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcı­lara tahsis edilecek. Borsa İstan­bul Yıldız Pazar’da işlem görecek Pasifik Holding, halka arzdan el­de edilecek gelirin yüzde 80’ini teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörleri başta olmak üze­re yeni yatırımlarda, yüzde 10’unu işletme sermayesinde, kalan yüz­de 10’luk kısmı da finansal borçla­rın ödenmesinde kullanacak.

Talepler 12-14 Kasımda toplanacak

Pasifik Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Fatih Erdoğan, şir­ketleri 2023 yılında çatısında topladıkları Pasifik Holding’in 30 Haziran 2025 itibariyle öz­kaynaklarının 30,2 milyar TL’ye ulaştığını, net dönem karının ise 1,4 milyar TL olduğunu açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi: “Halka arzla da yepyeni bir sürece giri­yoruz. Bildiğiniz gibi Pasifik ola­rak bugüne kadar dört halka arz gerçekleştirdik. Bunlardan ilki 40 yıllık bir geçmişe sahip aile şirke­timiz Orçay’dı.

Hemen ardından Next Level markalı projeleriyle Pasifik GYO, sonrasında ulusla­rarası demiryolu lojistiği alanın­daki şirketi Pasifik Eurasia, son olarak Türkiye’nin ilk ve tek in­sansız helikopterini üreten Pasi­fik Teknoloji’yi halka açtık. Halka açılma vizyonunu geleceğe bıra­kacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz için Pasifik Hol­ding’i de halka açmaya karar ver­dik. SPK’dan aldığımız onay doğ­rultusunda da 12-14 Kasım ta­rihleri arasında talep toplamaya başlayacağız.”

Halka arzdan elde edilecek kay­nağın lojistikten enerjiye, tekno­loji yatırımlarından gayrimenkule uzanan geniş bir yelpazede Türki­ye’nin bölgesel rekabet gücünü ar­tırmak için kullanılacağını açıkla­yan Fatih Erdoğan şöyle konuştu: “Biz Pasifik Holding olarak halka arzdan elde edeceğimiz geliri; hem grubumuzun stratejik büyüme yol haritasını hızlandırmak hem de Türkiye’nin bölgesel rekabet gü­cüne kalıcı değer katmak için kul­lanacağız.

Lojistikte BTK hattı üzerinde bugün ulaştığımız hac­mi daha ileri taşıyacağız. Çin’den Avrupa’ya uzanan Orta Koridor’da kesintisiz taşımayı mümkün kıl­mak için lokomotif, vagon ve kon­teyner yatırımlarını, terminal alt­yapı güçlendirmelerini hızlandı­racağız. Teknoloji tarafında ise yüzde 100 yerli ve milli teknoloji hedefimiz doğrultusunda savun­ma sanayii teknolojilerinde Tür­kiye’nin uluslararası pazardaki payını artırmayı hedefliyoruz.”

Pasifik Teknoloji’de ihracatın cirodaki payını yüzde 50’ye çıka­racaklarını da aktaran Erdoğan, özellikle döner kanatlı insansız hava araçları ve kamikaze İHA’lar gibi yenilikçi ürünlerle Türki­ye’nin uluslararası pazardaki re­kabet gücünü artırmayı hedefle­diklerini bildirdi.

Satınalma açık tutacağımız bir kapı

Toplantıda satın alma planlarına yönelik bir soru üzerine Fatih Er­doğan, “Fırsatlar açısından satın alma açık tutacağımız bir kapı, an­cak şu anda önceliğimiz bulundu­ğumuz sektörlere, işlere odaklan­ma olacak” dedi. Erdoğan, bir soru üzerine halka açık tüm şirketlerin­de açıklık oranı olarak yüzde 20 ile başlıyoruz” yanıtını verdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
