Halkbank Kampüste ile gençlerle bir arada olmayı amaçlıyor

Halkbank, yeni mobil uygulaması Halkbank Kampüste ile gençlerle buluşacak. Kampüste uygulamasını indiren gençler eğitici içeriklerle mesleki seçim ve iş hayatına hazırlık süreçlerinde profesyonel destek alabilecek. Gençler yoğun kampüs yaşamında sağlıklı yaşam tavsiyelerine de kolaylıkla ulaşabilecek.

Üniversite öğrencilerinin kampüs içindeki tüm işlemlerini dijital olarak çözüme kavuşturmak için anlaşmalı üniversitelerde avantajlar da sunan Halkbank Kampüste uygulaması karekod özelliğiyle, yemekhanelere giriş ve eş zamanlı ödeme gibi imkânlar sağlayacak. Kullanıcılarına özel kampanya, indirim ve çeşitli fırsatlar sunacak.

“Gençlerle sıcak ve samimi bir iletişim kurmak her zaman önceliğimiz”

Gençlerin talep ve beklentilerine kulak verip, onların ihtiyaçlarına özel kampanyalar geliştirmeyi kendilerine ilke edindiklerini belirten Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran, şunları söyledi:

“Bugüne kadar, ParafGenç kredi kartından 30 yaş altına özel girişimcilik kredilerine kadar birçok özel ürünle yanlarında olduğumuz gençler için yenilikçi bir adım daha atıyoruz. Gençlere özel fırsat ve indirimlerin yanında etkileşim kurabilecekleri, bilgi ve içeriklerinden yararlanabilecekleri özel bir platform sunuyoruz. Uygulamamızı kullanan üniversitesi öğrencileri, anlaşmalı üniversitelerin kampüslerinde ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilecekler. Onlar için yemek ve eğitim indirimleri yanı sıra ödüllü yarışmalar da düzenleyeceğiz.”

Halkbank Kampüste’yi geliştirirken çeşitli anketlerle gençlerin fikirlerine başvurduklarını ve uygulamayı onların önerileriyle geliştirdiklerine dikkat çeken Taşkıran, “Gençlerle sıcak ve samimi bir iletişim kurmak, her zaman önceliklerimiz arasındadır. Halkbank Kampüste uygulaması ile geleceğimize ışık tutan tüm gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarında yanlarında olacağız. Onlar için girişimcilik, CV hazırlama, mülakata hazırlık ve yeni işe başlama gibi pek çok konuda içerikler geliştiriyoruz. Gençlerimizin gerek eğitim gerekse iş yaşamlarında var olmaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri için tüm imkânlarımızı kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Halkbank Kampüste, uygulama mağazalarından indirilebilecek

Halkbank Kampüste, Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından indirilebilecek. Halkbank Kampüste uygulamasına girişte kullanılacak parola, Halkbank Mobil ve İnternet Şubesine girişlerde kullanılan Dijital Parola ile aynı olacak.