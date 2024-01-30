Halkbank'tan 215 bin kadın girişimciye 55 milyar liralık destek

Halkbank, kadın ve genç girişimcileri, Türkiye'ye değer katan, alanında önemli başarılara imza atmış liderler ile buluşturduğu "Vizyon Buluşmaları" toplantılarına "Kadın Liderler ve Girişimciler" ile başladı.

Toplantıda konuşan Arslan, 86'ncı yılına adım atan Halkbank'ın ekonomiye ve hayata değer katan her bir kadınla Türkiye'nin nitelikli kalkınma hedefine bir adım daha yaklaşacağına yürekten inandığını belirtti.

Arslan, "2021'de kadın girişimciliğini desteklemek için hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle bugüne kadar farklı meslek gruplarından 215 bin kadın girişimciye ulaşarak 55 milyar liralık finansal destek sunduk. Başarı hikayelerine ortak olduğumuz, ülkemiz için üretim ve istihdam sağlayan kadın girişimci müşteri sayımızı 2024 yılı sonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki her iki ticari krediden birinde bankamızın imzası var"

Osman Arslan, Türkiye'de kadınların kullandığı her iki ticari krediden birinde Halkbank'ın imzasının bulunduğu bilgisini paylaşarak, en büyük hedeflerinin finansman desteği sundukları kadın girişimcilerin bir yandan işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamalarını diğer taraftan da ekipman yatırımı ve ürün geliştirme imkanı bulmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ilk ve tek döner kanatlı insansız hava aracı üreticisi konumuna gelen Samsun'dan Başak Hanım, milli uçağımızın üretiminde kullanılmak üzere parça imalatı yapan Ankara'dan Gülen Hanım, atık yumurta kabukları ve yumurtalarından yüksek kalsiyum içerikli gıda takviyesi üretimi yapan Balıkesir'den Şükriye Hanım gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilerimizin inovatif projelerle katma değer oluşturmasına destek vermek bizi oldukça gururlandırıyor."

Bankalarında kadın girişimci kredisi bulunan 107 bin müşterinin katılımı ile 2023 Ekim'de bir anket gerçekleştirdiklerini aktaran Arslan, elde ettikleri verilerin hedefledikleri başarıya ulaştıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

Arslan, "Bankamızdan finansal ürün kullanarak bir şehri büyüten, geliştiren ve üretimini artıran müşterilerimizin yüzde 45'inde kredi kullanımından kaynaklı ciro artışı olduğunu ve bu müşterilerin ortalama ciro artışlarının yüzde 66'ya ulaştığını tespit ettik. Ayrıca kadın girişimcilerimizin bankamızdan kullandıkları kredilerini de ihracat cirolarında yıllık ortalama yüzde 56 artış kaybettiğini gördük. Böylelikle ülkemizin kalkınma hamlesine de destek olduk." diye konuştu.

"Kadın girişimci kredilerinin yüzde 50'sini finanse ediyoruz"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, ciroyla birlikte istihdamın da arttığını dile getirerek, müşterilerinin kredi kullanımları sonrasında 75 bin kişiye ilave istihdam sağladığını gözlemlediklerini vurguladı.

Arslan, "Bununla beraber ankete katılan kadın girişimcilerin çalışanlarının yüzde 58'inin de kadın olması bizi son derece memnun etti. Halkbank olarak sektörde kullandırılan kadın girişimci kredilerinin yüzde 50'sini finanse ediyor olsak da ülkemizde yüzde 14 olan kadın girişimcilik oranının dünya ortalaması olan yüzde 35 seviyesine çıkarmak, kadın girişimciliği kültürünün gelişmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı projeler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensiplerini imzalayarak kadını toplumda, iş yaşamında ve ekonomik hayatta güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını küresel ölçekte de göstermiş olduklarının altını çizen Arslan, bakanlıklar, KOSGEB, TÜBİTAK ve belediyeler gibi kurumlar tarafından ülkede kadın girişimciliğinin desteklenmesi için çok ciddi çaba sarf edildiğini kaydetti.

Arslan, kadınlara yönelik bu çalışmalarıyla dünyada da dikkat çektiklerini ve son iki yılda ülkeye ve bankaya kadın girişimciliği ve cinsiyet eşitliği konularında uluslararası alanda 10 altın, 2 gümüş ve bir bronz ödül kazandırdıklarını söyledi.

"Projelere yenilerini ekleyerek devam ederek, Üreten Kadınlar Değişken Fonu'nu hayata geçireceğiz"

Osman Arslan, projelerine yenilerini eklemeye devam edeceklerini aktararak, Üreten Kadınlar Değişken Fonu'nu hayata geçirmek üzere çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Arslan, söz konusu fonun yüzde 80'ini Borsa İstanbul'da işlem gören ve kadınların istihdam ve yönetiminde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin hisse senetleri, ihraç ettikleri borçlanma araçları ve kira sertifikalarının oluşturacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fon ile kadın dostu şirketlerin teşvik edilmesi ve güçlenmesi amaçlanıyor. Bununla beraber İhracatta Kadın İzi projemiz ile kadın girişimcilerimizin ihracat yapabilmelerine yönelik bir eğitim programıyla başlayacağız.

Eğitim ve mentörlük hizmeti sunacağımız projemiz kapsamında e-ticarete giriş, e-ticaret sitesinin kurulumu, yurt içi ve yurt dışı pazar yerlerinde satış gibi konularda eğitimler düzenleyip daha önce ihracat yapmamış kadın girişimcilerimizin pazar yeri entegrasyonlarını sağlayarak ilk ihracatlarına vesile olmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde kadın girişimci ekosisteminin gelişmesi için yeni ve avantajlı finansal ürünlerimizi desteklerimize devam edeceğiz."

"Yarışmaya başvuranlar arasından 100 kadın girişimciyi 3 gün boyunca İstanbul'da misafir edeceğiz"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, Üreten Kadınlar Buluşmalarına ve Üreten Kadınlar Yarışmasına da değinerek, 2021 ve 2022'de Türkiye'nin 7 bölgesinde, 16 ayrı şehrinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tam 21 adet buluşma gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Üreten Kadınlar Yarışması'nın bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceklerini hatırlatan Arslan, yarışmanın ödül törenini 5 Mart'ta gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Arslan, bu yıl kadın girişimcilere verdikleri desteği bir adım daha ileriye taşımak için kadınların iş dünyasındaki rollerini güçlendirmek ve onlara eşit fırsatlar sunmak amacıyla 9-11 Şubat'ta Üreten Kadınlar Akademisi Master Class Marka Eğitimleri'ne de başlayacaklarını söyleyerek, yarışmaya başvuranlar arasından seçilen 100 kadın girişimciyi 3 gün boyunca İstanbul'da misafir edeceklerini kaydetti.

Kadın girişimciler için sunumlar yapıldı ve panel düzenlendi

Toplantı, Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar'ın "İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması" başlıklı sunumuyla devam etti. Sayar'ın ardından Perakende ve Görsel Mağazacılık Danışmanı, Trend Uzmanı Oğuzhan Coşkun, "E-Ticaret ve İhracatın Önemi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Ashley Joy kozmetik markasının kurucusu Aslı Şen ise markalaşmanın püf noktalarını aktarırken, Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir de sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik için dikkat edilmesi gerekenleri katılımcılarla paylaştı.

Sunumların ardından Kurum Destekleri Paneli düzenlendi. Panelde, Halkbank Girişimci Bankacılık Daire Başkanı Didem Dilara Alp, KOSGEB Girişimcilik Daire Başkanı Ali Urhan, TOBB Girişimcilik Müdürlüğü Uzmanı Handan Köse ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kıdemli Uzmanı Öznur Özbek Değirmenci bağlı bulundukları kurumların girişimcilere sunduğu desteklerden bahsettiler.

"Vizyon Buluşmaları", yarın "Dijital Gelecekte Genç Girişimciler" toplantısı ile son bulacak.