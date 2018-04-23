Halliburton'ın ilk çeyrek geliri arttı

23 Nisan 2018

Dünyanın en büyük 2'nci petrol sahası hizmetleri şirketi Halliburton'ın gelirinin, bu yılın ilk çeyreğinde arttığı bildirildi.

Halliburton, yılın ilk 3 ayına dair bilançosunu açıkladı.

ABD'li şirketten yapılan açıklamada, firmanın yılın ilk çeyreğinde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 5,74 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Halliburton, geçen yılın ocak-mart döneminde 4,28 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, geçen senenin ilk 3 ayında 32 milyon dolar zarar eden firmanın, bu yılın aynı döneminde ise 46 milyon dolar net kar yakaladığı kaydedildi.

Ayrıca, geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başına 0,04 dolar zarar eden şirketin, bu senenin aynı döneminde ise hisse başına 0,05 dolar kar ettiği bildirildi.

Halliburton'ın birinci çeyrek bilançosunun olumlu gelmesine rağmen, firmanın New York borsasında işlem gören hisselerinde bugün düşüş görüldü.

Şirketin hisse başına değeri cuma gününü 51,95 dolardan tamamlarken, bugün yüzde 2,3 düşüşle 50,76 dolara kadar geriledi.

Kaynak: AA