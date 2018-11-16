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Has Chem Kimya, hurda metal ve cevherden kobalt üretimine başladı

Has Chem Kimya, lityum iyon pillerin yaygınlaşmasına paralel olarak dünyada kullanımı giderek artan kobalt ve nikel elementinin metalik ilk yerli üreticisi oldu.

Has Chem Kimya, hurda metal ve cevherden kobalt üretimine başladı
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