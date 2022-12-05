Hava temizleyici TCL Breeva Pro 400 Premium Türkiye’de

Günümüzde kötü iç hava kalitesi çevre ve insan sağlığına yönelik ciddi tehditlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, havalandırma sistemi ve hava sirkülasyonu imkanının olmadığı mekanlarda bu tehdide karşı en iyi çözümlerden biri yeni nesil hava temizleyicileri kullanmak.

Ürünlerini Bilkom güvencesiyle Türkiye’de pazara sunan TCL Electronics’in tasarım ödüllü Breeva hava temizleyici serisi hem hava temizleyici hem de nemlendirici olarak 2’si bir arada özelliğiyle iç mekan hava kalitesinde önemli ölçüde iyileşme sağlıyor. TCL, Breeva serisinin kısa süre önce tanıtılan en yeni modeli Breeva Pro 400 Premium’u Türkiye’de de satışa sundu. 42 metrekareye kadar olan alanlar için tasarlanan cihaz, yüksek Temiz Hava Dağıtım Oranı (CADR) ile bulunduğu ortamın havasındaki partikülleri son derece etkili bir şekilde toplayabiliyor.

Hava temizleyici gerçek HEPA H13 filtresi dahil olmak üzere 5’i bir arada breevaShield TM Sistemi ile Temiz Hava Salımı teknolojisi sayesinde bulunduğu ortamın havasını iyileştirerek, alerji ve astım semptomlarını hafifletmeye yardımcı oluyor. Bu yüksek performanslı filtreleme sistemi ile %99,97 oranla alerjenleri ve 0,3μm’den büyük kirliliğe yol açan maddeleri yakalayabiliyor.

Gerçek zamanlı hava kalitesine göre fan çalışma hızını ayarlayabiliyor

H13 Hepa filtresi ile PM2.5, evcil hayvan tüyü, akarlar, polen ve havadaki diğer mikropları; formaldehit, uçucu organik bileşenler, evcil hayvan ve yemek kokusu, duman ve diğer zararlı gazları toplayıp çökertiyor. Anyon teknolojisi ile yüksek voltajlı iyonizasyon yoluyla çok sayıda negatif iyon üretebilen cihaz, kullanıcıları toksinlerden ve tozdan korumak için havadaki küçük parçacıkları topluyor ve çökertiyor. UV ışınları, sterilizasyon için bakteri ve mikroorganizmaların DNA ve RNA'sını yok ediyor. Ayrıca 2.880 saatlik geliştirilmiş bir filtre ömrü ile piyasadaki en uzun sürelerden birini sunuyor.

Lazer toz sensörü ve organik uçucu bileşenler sensörü olmak üzere yüksek hassasiyetli ikili sensör sistemi sayesinde, Breeva Pro 400, sürekli olarak iç hava kalitesini ölçüyor ve sigara dumanı ve evcil hayvan kokusu gibi havadaki partikül maddeyi ve uçucu organik bileşenleri algılıyor. Otomatik mod ile gerçek zamanlı hava kalitesine göre fan çalışma hızını ayarlayabiliyor.

Siz uyurken yatak odanızın havasını tazelemek için uyanık kalıyor

Üç renkli hava kalitesi göstergesi, çevrenizdeki hava kalitesini kontrol etmenize yardımcı olan net bir görünüm sağlıyor. Uyku modundayken cihaz, düşük güç tüketimiyle ve 26dB'ye kadar, fısıltıdan daha düşük sesiyle yatak odanızın havasını tazelemek için uyanık kalıyor. Ayrıca, siz uyurken parlama etkisini en aza indirmek için kontrol paneli ışığı otomatik olarak kapanıyor. Wi-Fi özellikli versiyonu Alexa, Google Asistan ve TCL Home uygulaması ile çalışırken, TCL TV’lerden de kontrol edilebiliyor. TCL Home uygulamasından, hava kalitesini gerçek zamanlı olarak izleyebilir, fan hızını istediğiniz yerden, dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.

TCL Breeva Pro 400 Premium, Türkiye’de 3.990 TL fiyatla satışa sunuluyor.