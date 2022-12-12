Hedef Filo'ya yatırımcılardan 252 milyon TL geldi

Türkiye’nin öncü filo kiralama şirketlerinden Hedef Filo, finansman kaynaklarını çeşitlendirerek büyümeye devam ediyor. İlk kez bono ve tahvil ihracı gerçekleştiren şirket, yatırımcılardan gelen 252 milyon TL’lik taleple 2022 hedeflerinin üstüne çıktı.

Bono ve tahvil ihracını şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem, “2022 yılı içerisinde 252 milyon TL tutarında finansman bonosu ve tahvil ihracı gerçekleştirdik. Reel sektörün fon kaynağı bulmakta güçlük çektiği piyasada hedeflediğimiz tutardan daha fazla yatırımcı talebinin gelmiş olması, Hedef Filo’ya olan güveni gözler önüne seriyor. Tüm yatırımcılarımıza gösterdikleri bu ilgi ve güven için teşekkür ediyoruz” dedi.

2023 yılı içerisinde de büyüme stratejilerine uygun olacak şekilde ihraçlarını sürdürmeyi planladıklarını belirten Önder Erdem, “Alacağımız yeni yatırımlarla tüm müşterilerimize sunduğumuz kesintisiz hareket etme özgürlüğü ve yaşam kalitesini artıran araç çözümlerimizi bir adım daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.