HEKTAŞ yerli sebze tohumlarını tanıttı

Bitki koruma, bitki besleme, tohum ve hayvan sağlığı alanındaki bilgi birikimi ve ürünleri ile sürdürülebilir tarımsal üretimde sektörün çözüm ortağı olan HEKTAŞ, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri ile dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech Fuarı’nda buluştu.

HEKTAŞ, sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik bitki koruma ve bitki besleme ürünleri ile akıllı tarım çözümlerinin yanı sıra yeni yerli tohumlarını ilk kez Growtech Fuarı’nda tanıttı. Organomineral gübre pazarının lideri olan HEKTAŞ, üreticilerin son 6 yıldır beğeniyle kullandığı Tradite organomineral gübrenin ‘Premium’ versiyonunu da ilk kez görücüye çıkardı.

Areo Tohum’un hedefi global marka olmak

Hastalıklara ve iklim koşullarına dayanıklı tohumların yerli üretimine ve çeşitlendirilmesine odaklanan HEKTAŞ’ın iştiraki Areo Tohum, tarla grubunda pamuk, mısır, ayçiçeği; sebze grubunda ise biber, domates ve salatalık başta olmak üzere 20’den fazla yeni tohum çeşidini Growtech 2023 Fuarı’nda tanıttı.

Türkiye’nin tohum alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Areo Tohum, ‘global bir marka olma’ vizyonu doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’te yer alan Tohum Teknolojileri Merkezi’nde faaliyetlerini sürdürüyor.

Çiftçilerin üstün nitelikli çeşit ve kaliteli tohum ihtiyaçlarını dünya standartlarında karşılamayı amaçlayan Areo Tohum; buğday, pamuk, mısır, ayçiçeği, arpa, domates, biber, salatalık, patlıcan, kavun ve karpuz tohumlarının geliştirilmesi için dünyadaki son teknolojilerle ıslah çalışmalarını gerçekleştiriyor. Areo Tohum, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı TAGEM ile üniversitelerle ve araştırma enstitüleriyle ortak projeler de yürütüyor.

Hastalıklara karşı yüksek tolerans ve yüksek verim

Hızla artan dünya nüfusunun gıdaya erişimi için özellikle kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı ve verimli tohumların geliştirilmesi büyük öneme sahip. Growtech Fuarı’nda hedef pazarların ihtiyaçlarına yönelik, yüksek meyve kalitesine sahip ve olumsuz koşullara dayanıklı tohumları sergileyen Areo Tohum, söz konusu ürünleri ile 2024 itibarıyla pazarda söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Areo Tohum, geçen yıldan itibaren üretimini gerçekleştirdiği yerli pamuk tohumlarının satışlarına da 2024 yılında başlayacak.

Dünya tohum pazarını 3 şirket domine ediyor

Günümüzde 72.9 milyar doları aşan dünya tohum pazarının 2026 yılına kadar 78.7 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 8.02 milyar dolar ile global tohum pazarının yüzde 11’ine sahip olan sebze tohum pazarının ise, 2026 yılına gelindiğinde 12.6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Dünya tohum pazarını domine eden tarımsal kimya devi 3 şirket, global pazardan yüzde 50 pay alıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde sebze tohum pazarının yüzde 95’i sadece 5 firma tarafından kontrol edilirken; söz konusu şirketler mısır tohum pazarının da yüzde 75’ine hâkim.

Kendine ait araştırma ve geliştirme seralarında yüksek nitelikli sebze ve tarla hibrit tohumları üzerinde çalışmalar yürüten Areo Tohum, Türkiye’nin tohum alanındaki dışa bağımlılığını azaltmanın yanı sıra dünyada söz sahibi olmayı da hedefliyor.