Hepsiburada 2023'te yüzde 104 büyüdü

Hepsiburada'nın 2023'te toplam satış hacmi yüzde 104 büyüme ile toplam 96,5 milyar liraya çıktı. Bu rakamlar enflasyon düzeltmesi sonrasında yüzde 31 ile 116,5 milyar lira oldu. Hepsiburada, geçen yılı 11,9 milyon aktif müşteriyle tamamladı.

Müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise 2023 sonu itibarıyla yüzde 44 artarak 9,5'e yükseldi. Böylece 2023'te sipariş sayısı yüzde 41 büyümeyle 113 milyona ulaşırken Hepsiburada yıl boyunca her saniye yaklaşık 4 siparişi müşterilerine ulaştırdı.

2023 boyunca Hepsiburada üzerinden alışveriş yapan müşterilerin ortalama sepet büyüklüğü ise (dijital ürünler hariç) bir önceki yıla kıyasla yüzde 79 artış gösterdi.

Hepsiburada'nın platformunda müşterilerine sunduğu ürün sayısında da önemli oranda artış gerçekleşti. Platformdaki ürün sayısı yıllık yüzde 41 artarak 230,4 milyona çıktı.

100 bin satıcı

Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise yüzde 67 olarak gerçekleşti. Hepsiburada'nın 2023 sonundaki aktif satıcı sayısı ise 101,5 bine ulaştı.

Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı kapsamında bölgedeki satıcı sayısı 10 bini, bölgeden toplam ticaret hacmi ise 4 milyar lirayı geçti.

Hepsiburada'nın sadakat programı Hepsiburada Premium ise Aralık 2023 itibarıyla 2,2 milyon, 15 Mart itibarıyla ise 2,4 milyon kullanıcıya ulaştı.

'Fintech ve lojistik kabiliyetleri'

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, 2023'ün sektör ve Hepsiburada için rekor sonuçların yılı olduğunu kaydetti.

Geçen yılın küresel markaların Hepsiburada platformuna dahil edilerek ürün çeşitliliğinin artırıldığı, iş ortaklarıyla kurdukları işbirliklerinin güçlendiği bir yıl olduğunu ifade eden Gökçetekin, "Operasyonel mükemmelliğe ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımız, Türkiye e-ticaret pazarında ikinci kez NPS liderliğimizi doğrulamamıza yardımcı oldu. İki yıldır Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olmaktan ötürü mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçetekin, bu yıl güçlü ve sürdürülebilir karlı büyüme hedefleri çerçevesinde stratejik önceliklerine bağlı olmaya ve müşteri odaklı yaklaşımlarını sürdürmeye devam edeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Müşteri sadakatini artırmak için Hepsiburada Premium en güçlü kasımız olmaya devam ederken fintech ve lojistik kabiliyetlerimizle ayrışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca B2B hizmetlerimizin daha fazla iş ortağımıza ulaştırılması önceliğimize bağlı kalacağız."