Hepsiburada deprem bölgesine lojistik destek sağlıyor

Hepsiburada, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırmak için gönderilen ürünlerin lojistiğini sağlıyor. Bu çerçevede Adana’da bulunan depolara gelen ürünler kategorize edilerek ayrılıyor. Yetkililerden gelen talep doğrultusunda da ihtiyaç olan bölgeye ürünlerin sevki yapılıyor.

“100 tıra yakın malzemenin bu bölgedeki depolara sevkini gerçekleştirdik”

Hepsijet Genel Müdürü Atilla Alver, depremin ilk gününden itibaren vatandaşın yanında olmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Başta AFAD olmak üzere birçok kamu kurumu ile koordineli olarak hareket etmeye başladık. Ticaret Bakanlığının himayesinde AFAD’ın koordinasyonunda Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleştirdiğimiz bir yardım kampanyası var. Bu kampanyamız sayesinde vatandaşlarımızın, yardımseverlerimizin desteklerini bu bölgedeki depolara ulaştırdık. Depremin ilk gününden bugüne 100 tıra yakın malzemenin bu bölgedeki depolara sevkini gerçekleştirdik. Depolara gelen bu ürünlerin doğru bir şekilde depo içinde konumlandırılması stokunun tutulması ve gerçekten ihtiyaç sahiplerinden bir talep geldiği zaman da onlara yönlendirilmesi çok çok önemli. Biz buraya ilk geldiğimizde yaklaşık 15 kişi buraya tırlarla gelen malzemeleri tek tek koli bazında açıyoruz. Açtıktan sonra yaklaşık 40’a yakın kategori oluşturduk. Bebek bezi, çocuk giyimi, gıda vs. bunların her birine belirli bir alan oluşturduk. Gelen tüm tırlardaki malzemeler bu kategorilerde ayrıştırılıyor. Daha sonrada ilgili alanlara çekilirken de bizim teknoloji ekibimiz tarafından hazırlanmış bir altyapı ile birlikte aslında kaydediliyor. Burada bir envanter tutuyoruz. Burası Asya’nın deposu ve Asya yetkililerine talepler geldiği noktada bu stoklardan bakılarak depoda bu ürünlerden olup olmadığı görülüyor. Depomuzda var ise ona göre ürünlerin çıkışını yapıyoruz” diye konuştu.

Hepsiburada olarak İstanbul’da ve Gebze’de çok büyük bir operasyon merkezleri olduğunu kaydeden Alver, “Bu bölgede mikro dağıtım aracı dediğimiz, panelvan, kamyonet gibi daha küçük araçlarla nihai ihtiyaç sahiplerine ürünlerin ulaştırılması için destek veriyoruz. 1 ay geçti felaketin üzerinden bu desteklerimiz devam edecek. Bizim buradaki depoda 3-4 arkadaşımız işleyişini kontrol amacıyla bulunuyor. Hatay’da da 2-3 depoda valiliğimizin yönlendirmesiyle birlikte her gün bir arkadaşımız buraya ziyaret gerçekleştirerek ihtiyaçları alıyor, biz de buradan destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

“Bu bölgeye hem ticari lojistik teknoloji gücümüzle destek olacağımıza dair söz verdik”

Lojistik ve ticari anlamda destekler verirken Hepsiburada olarak bölgenin kalkınmasına yönelik bir destekleri daha olduğunu söyleyen Alver, şunları kaydetti:

“Bu bölgeye hem ticari lojistik teknoloji gücümüzle destek olacağımıza dair söz verdik. Burada gerçekten birçok KOBİ’den bahsediyoruz. Buradaki birçok KOBİ’mizi ayağa kaldıracağız. Birçok kadın girişimcileri ayağa kaldıracağız. Önümüzdeki 2 sene içerisinde bu bölgeden tüm Türkiye ve tüm dünyaya 10 milyar TL’lik bir ticaret oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Aynı zamanda bölgenin inşasıyla, kalkınmasıyla, hayatın normale dönmesiyle alakalı planlarımızı oluşturduk. Hepsiburada Türkiye’deki yerli ve milli tek platform. Bu ülkenin çıkartmış olduğu bir değer. Bu ülkeye borcumuz var o borcu ödemek için buradayız.”