Hepsiburada’dan 10. yıla özel büyük final indirimleri

E-ticaret platformu Hepsiburada, teknolojiden giyime, kozmetikten ev yaşamına kadar uzanan çok sayıda kategoride avantajlı fiyatlar sunuyor. Kampanya kapsamında telefon aksesuarlarından kulaklıklara, yenilenmiş telefonlardan giyilebilir teknoloji ürünlerine kadar pek çok üründe sepette indirim ve kupon fırsatları sağlanıyor.

Teknoloji ve elektronikte öne çıkan avantajlar

Dizüstü bilgisayarlar, monitörler, yazıcılar, ekran kartları ve depolama çözümleri gibi teknoloji ürünlerinde özel fiyatlar dikkat çekiyor. Seçili laptop modelleri ile oyunculara yönelik bilgisayar ve ekipmanlarda net indirimler tüketicilere sunulurken, notebook çantalarında da cazip kampanyalar yer alıyor.

Kozmetik, kişisel bakım ve ev yaşamı

Kişisel bakım ve kozmetik kategorilerinde sepette indirim, “2 alana 2 hediye” ve ikinci ürüne özel avantajlar kampanya boyunca devam ediyor. Beyaz eşya, televizyon, klima ve küçük ev aletlerinde sepette indirim uygulanırken; ev tekstili, mutfak ve sofra ürünlerinde de ek kupon fırsatları sunuluyor.

Moda, anne-çocuk ve kadın girişimciler

Giyim, ayakkabı, spor ve outdoor ürünlerinde ikinci ürüne sepette indirim öne çıkıyor. Anne-çocuk kategorisinde bebek arabası, oto koltuğu ve ev içi gereçlerde kampanyalar mevcut. Ayrıca “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı kapsamında kadın üreticilerin seçili ürünleri özel indirimlerle müşterilerle buluşuyor.