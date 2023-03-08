Hepsiburada’dan deprem bölgesindeki kadınlara özel program

Hepsiburada açıklamasına göre, program kapsamında 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler verecek olan Hepsiburada, platform üzerinden satış yapan girişimci kadın ve kadın kooperatifleri içerisinden deprem nedeniyle üretim ve tedarik süreçlerine devam edemeyenlere depolama, paketleme, kargo hizmetleri başta olmak üzere pek çok hizmeti ücretsiz sağlayacak.

Depremden etkilenen 11 ilde kadın girişimciliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerle, kadınların ticari ve ekonomik hayata daha fazla katılması ve destek verilen esnaf ve işletme sahiplerinin yarısının kadınlardan oluşması hedefleniyor.

Hepsiburada’nın 2017’den itibaren yürüttüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile destek sağlanan girişimci kadınların sayısı 2022 3. çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 38 bini aştı.

Aynı dönemde iş ortaklarının yüzde 24’ü girişimci kadınlardan oluşan Hepsiburada, 184 kadın kooperatif aracılığıyla kadının ekonomiye ve istihdama katılımına destek olmayı sürdürüyor.

Hepsiburada, program kapsamında girişimci kadınların ürettiği 3 bin 200’den fazla tasarım ve 4 bin 200’den fazla el emeği ürün olmak üzere toplam 35 milyon adet ürünün satışına aracılık ediyor.

Hepsiburada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak, platformunun anasayfasında deprem bölgesinde üretime ve satışa devam eden girişimci kadınlara yer ayırıyor, ürünlerini ticari amaç gütmeden müşterilerine ulaştırıyor.