Hibrit bakkal ziyaret modelini hayata geçirdi

Philip Morris Türkiye bayilerini uzaktan ve fiziksel olarak ziyaret etmeye başladığı hibrit bayi ziyaret modeli ile bir ilki gerçekleştirdi. Bu model sayesinde, satış ekipleri artık haftada 3 gün fiziksel ziyaretlerin yanı sıra 2 gün dijital (uzaktan) ziyaret yapıyor ve daha fazla bayiyi daha sık ziyaret ederek bayi memnuniyetini arttırıyor. Yapılan anketler, bayiler için de büyük kolaylık sağlayan bu uygulamanın sonucunda bayi memnuniyetinin 5 üzerinden 4,7’ye çıktığını gösteriyor.

"Ekibimizin benzin tüketimi ve karbon emisyonu %38 azaldı"

Hibrit bayi ziyaret modeli sayesinde saha ekiplerinin, ziyaret ettikleri bayi ağını %33 oranında genişleterek daha fazla bayiye ticaretini geliştirme konusunda destek olduklarını belirten Philip Morris Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş, ‘’Bu sistem sayesinde yüzlerce saha çalışanından oluşan iş geliştirme ekibimiz, yaklaşık %38 oranında daha az benzin tüketimi ve karbon emisyonu gerçekleştiriyor’’ dedi.

"Kadın adayların başvuruları %60 arttı"

Saha teşkilatının dörtte üçünün hibrit çalışabileceğini ve bu uygulamanın Türkiye pazarında ve dünya genelinde PMI'da devrim niteliğindeki ilk uygulama olduğunu ifade eden Altıntaş, bu imkânın kendi güçlü altyapıları ve esneklikleri kadar ekosistemin tamamının dijital dönüşümüyle de mümkün olduğunu belirtti. Altıntaş, ‘’Kendi dijital dönüşümlerinin ötesinde, ekosistemlerinin gelişimine de uzun yıllardır yatırım yaptıklarını, bu sayede dijitalleşme ajandalarında ileri seviyede olduklarını ve bu avantajın, satış departmanı başta olmak üzere her alanda esneklik bakımından önemli bir kaldıraç olduğunu söyledi. Hibrit modelin şirketin önceliklerinden biri olan çeşitliliğe de faydası olduğunu belirten Altıntaş, bu model sayesinde satış alanında çalışmak isteyen kadın adayların saha pozisyonlarına başvuru sayısının %60 oranında arttığını söyledi.

"Bayilerimize 7/24 ulaşabilecekleri bir chatbot sistemi kurduk"

Zeynep Güney Altıntaş, “Philip Morris Türkiye olarak, bayilerimiz için 7/24 ulaşabilecekleri bir chatbot uygulaması da geliştirdik. Bu uygulama sayesinde bayilerimiz taleplerini, sorunlarını ve önerilerini sistem üzerinden ekiplerimize iletebiliyor. Hibrit bayi ziyaret modelimizin bir parçası olan ve yapay zekâ algoritmalarıyla geliştirilen 'Şef Dükkanında' 10 bine yakın bayimiz tarafından kullanılıyor ve sanal ziyaretlerde bayilerin ticaretlerini geliştirmeleri adına önemli katkılarda bulunuyor. Hibrit bayi ziyaret modelimiz sayesinde, çalışanlarımız daha az yolculuk yaparken bayilerimiz de zamanlarını daha verimli kullanabiliyor’’ diye konuştu.