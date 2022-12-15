HONOR Pad 8 satışa çıktı

Küresel teknoloji markası HONOR, HONOR Pad 8'in Türkiye’de satışa çıktığını duyurdu. HONOR'un tablet portföyünün yeni üyesi olan HONOR Pad 8, tasarımının yanı sıra ekran özellikleri ve sekiz hoparlörü ile kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor.

Ekran özellikleri

12 inç 2K HONOR FullView ekrana sahip olan HONOR Pad 8, %87'lik ekran-gövde oranı ile şık bir tasarım sunuyor. Bu ekranda 2000x1200 piksel çözünürlük sağlayan HONOR Pad 8, 1 milyar renk desteği ile film ve video izlemek için çarpıcı netlik ve gerçekçi tonlar sunarak eğlenceyi yeni bir seviyeye taşıyor.

Göz yorgunluğunu hafifletmek için TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası’na (Donanım Çözümü) sahip olan ve TÜV Rheinland Flicker Free Sertifikası ile ekran titremesini azaltarak rahat bir izleme deneyimi sağlayan HONOR Pad 8, kullanıcıların göz sağlığını koruyan teknolojileri içerisinde barındırıyor.

Sekiz hoparlör

HONOR Pad 8 modelinin önemli özelliklerin başında her iki tarafa simetrik olarak yerleştirilmiş sekiz hoparlörü geliyor. Kullanıcılara daha güçlü, dengeli ses deneyimi sağlayan ve DTS:X® Ultra, HONOR Histen gibi teknolojileri destekleyen HONOR Pad 8, sürükleyici bir ses deneyimi için canlı ve dinamik 360° sesler sunuyor. Net tizlerin yanı sıra, orta kademe sesler ve güçlü baslar sunan tablet, kullanıcıların sürükleyici ve tam aralıklı ses deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Vokal Geliştirme teknolojisi, HONOR'un Akıllı Ses Tanıma özelliği ve Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikası ile donatılmış olan HONOR Pad 8, iyi bir ses deneyimi için ses kalitesini artırmak üzere son teknoloji yazılımlarla donatıldı. HONOR Pad 8, bu özellikleriyle sesli aramalar ve çevrimiçi toplantılar için çözüm sunuyor.

Teknik özellikler

Hafif alüminyum alaşımlı gövdeye sahip olan HONOR Pad 8, 520 gr ağırlığı ve 6,9 mm kalınlığıyla kullanıcıların tableti tek elle rahatça tutabilmelerini sağlıyor. Kavisli kenarları ve zarif buzlu kaplaması ile HONOR Pad 8, pürüzsüz bir dokunuş ve birinci sınıf bir görünüm ve his sunuyor.

Sekiz çekirdekli Qualcomm® Snapdragon® 680 yonga seti ile donatılan HONOR Pad 8, genişletilmiş multimedya oynatma ve gelişmiş performans sunmak için üretildi. Yüksek performanslı yonga seti, kullanıcıların birden fazla uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını sağlayarak oyun oynarken, ders çalışırken veya sevdiğiniz programı izlerken gelişmiş bir deneyim sunuyor.

HONOR Pad 8, Android 12 tabanlı yeni HONOR Magic UI 6.1 ile birlikte geliyor ve kullanıcılara akıllı bir deneyim sunmak için bir dizi gelişmiş, özelleştirilmiş yenilikler sunuyor. Cihazlar arasında hızlı dosya aktarımı için HONOR Share ve çoklu görevi kolaylaştırmak için çoklu ekran iş birliği ile HONOR Pad 8, kullanıcıların verimli çalışması için kesintisiz bağlantı sağlıyor. Üretkenliği daha da artırmak için cihaz ayrıca dizüstü bilgisayar benzeri bir masaüstü düzeni, APP Extender ve daha fazla içerik katmanı görüntülemek için çoklu pencere görüntüleme desteği sağlıyor.

Büyük ve güçlü pil

HONOR Pad 8, tüm gün bağlantı için ekstra büyük 7250 mAh pil ile donatıldı. Kullanıcıları her zaman çevrimiçi ve bağlı tutan HONOR Pad 8, 14 saate kadar çevrimdışı yerel video oynatmayı veya 10 saate kadar çevrimiçi kullanmayı destekliyor. Bu sayede tüm gün kullanım için gelişmiş bir bataryaya ihtiyaç duyanlar için iyi bir seçenek.

Lansmana özel fiyatı 5.999 TL

Şafak vakti gökyüzünde oluşan tonlamalardan ilham alan HONOR Pad 8, “Şafak Mavisi” rengi ile 15 Aralık tarihinden itibaren Vatan, Teknosa, Hepsiburada ve Trendyol satış kanallarında tüketiciyle buluşuyor. 6.499 TL’ye satışa çıkan HONOR Pad 8’e, lansmana özel 500 TL indirim fırsatıyla, 5.999 TL’ye sahip olunabiliyor.