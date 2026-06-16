Hyundai Motor Group'tan dev dijital dönüşüm hamlesi: Canias ERP dört ülkedeki üretimi tek platformda birleştirdi

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Küresel otomotiv sektöründe dijital dönüşüm yatırımları hız kazanırken, Hyundai Motor Group ile IAS arasındaki stratejik iş birliği dikkat çeken bir aşamaya ulaştı. Güney Kore'de başlayan Canias ERP projesi, bugün Kazakistan, Malezya ve Suudi Arabistan'daki üretim tesislerini kapsayan uluslararası bir dönüşüm programına dönüştü. Yaklaşık 200 mühendisin destek verdiği proje, IAS'ın bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük sınır ötesi ERP uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Otomotiv sektöründe dijitalleşme yarışı hızlanıyor

Yaklaşık 2,75 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan küresel otomotiv sektörü, yeni teknolojilerin etkisiyle köklü bir değişim sürecinden geçiyor. KPMG'nin 25. Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması'na göre sektör yöneticilerinin yüzde 36'sı, önümüzdeki üç yıl içinde iş modellerinin ve operasyonlarının önemli ölçüde dönüşeceğini öngörüyor.

Araştırma sonuçları, otomotiv üreticilerinin yüzde 86'sının yapay zeka dahil yeni teknolojilere yatırım yaptığını, yüzde 77'sinin ise stratejik ortaklıkları büyümenin temel unsurlarından biri olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Hyundai Motor Group neden Canias ERP'yi seçti?

Hyundai Motor Group'un üretim süreçlerini dijitalleştirmek için Canias ERP platformunu tercih etmesinde, IAS'ın uluslararası deneyimi ve teknoloji yatırımları etkili oldu.

İki şirket arasındaki ortaklık, Nisan 2024'te imzalanan Proof of Concept (PoC) anlaşmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Proje, Hyundai Motor Group'un mobilite yazılım şirketi Hyundai AutoEver ile IAS'ın ortak çalışması olarak yapılandırıldı.

18 ayda 100'den fazla entegrasyon gerçekleştirildi

Yaklaşık 18 ay süren uygulama sürecinde dikkat çekici rakamlara ulaşıldı. Proje kapsamında 100'den fazla sistem entegrasyonu tamamlandı, 100'den fazla uluslararası iş seyahati gerçekleştirildi, 1000'den fazla teknik ve operasyonel doküman hazırlandı

Projenin temel amacı, Hyundai Motor Group'un CKD (Completely Knock Down) araç üretim süreçlerini Canias ERP platformu üzerinde yeniden tasarlamak ve yönetmek oldu.

İlk canlı kullanım Malezya'da başladı

Canias ERP sisteminin ilk canlı kullanımı Temmuz 2025'te Hyundai Motor'un Malezya tesisinde devreye alındı. Bu süreci Ekim 2025'te Kia Kazakistan ve Hyundai Motor Suudi Arabistan tesislerinde gerçekleştirilen eş zamanlı geçişler takip etti.

Canias ERP'nin modüler yapısı sayesinde farklı ülkelerdeki yerel mevzuatlar ve üretim gereksinimleri tek bir platform üzerinden yönetilebilir hale geldi.

Canias ERP ile üretilen ilk Kia Sorento banttan indi

Projenin en önemli kilometre taşlarından biri ise Kazakistan'da yaşandı. Hyundai Motor Group'un Kazakistan tesisinde, Canias ERP altyapısı kullanılarak üretilen ilk Kia Sorento banttan indirildi.

Bu gelişme, dijital dönüşüm projesinin yalnızca yazılım entegrasyonu değil, aynı zamanda doğrudan üretim süreçlerine katkı sağlayan bir yapı kurduğunu gösterdi.

İstanbul'da özel tören düzenlendi

Projenin başarıyla tamamlanmasının ardından IAS, İstanbul'daki tarihi Kibrithane binasında özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Törende projeye katkı sağlayan mühendisler ve proje yöneticileri, Canias ERP sistemiyle üretilen ilk araca imza attı.

"Yurt dışındaki en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri"

IAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Hakan Karabiber, projeyi şirket açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Karabiber, Canias ERP'nin uluslararası pazarlardaki başarısını vurgulayarak, projenin şirketin dijital dönüşüm çözümlerinin küresel ölçekte ulaştığı seviyeyi gösterdiğini ifade etti.

Tek ERP platformuyla çok ülkeli üretim yönetimi

Hyundai Motor Group ile IAS arasındaki iş birliği, Asya ve Orta Doğu'daki üretim operasyonlarının tek bir ERP platformu altında yönetilmesini sağlıyor.

Uzmanlara göre proje, otomotiv sektöründe sınır ötesi yazılım iş birliklerinin ve dijital üretim altyapılarının önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağının güçlü örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.