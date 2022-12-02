Hyundai Staria’nın 4x4 versiyonu satışa sunuldu

Hyundai’nin yeni MPV modeli Staria, hem aileler hem de ticari işletmeler için özel çözümler sunmaya devam ediyor. MPV modellere tasarım açısından bambaşka bir soluk getiren Hyundai, zarif ve ferah Staria ile 9 kişilik konforu bir arada sağlıyor. Hyundai, şimdi de mevcut Premium donanım seviyesine daha üst bir versiyon olan Elite’i ekliyor.

Son teknolojinin fütüristik bir tasarımla birleşmesini simgeleyen Staria Elite, günlük rutin işlerdeki görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirirken aynı zamanda dört tekerlekten çekiş sistemiyle maksimum sürüş keyfi vaat ediyor. Bu sayede daha güvenli bir sürüşe sahip olan otomobil, iç mekanında yer alan yeni donanımlarıyla da dikkatleri üzerinde topluyor.

Staria’nın dış tasarımı, sade ve modern çizgilerden oluşuyor. Önden arkaya doğru uzanan akıcı tasarım, burada modern bir ambiyans oluşturuyor. Elips şeklinde önden arkaya doğru uzanan tasarım felsefesi, uzay mekiği ve yolcu gemisinden ilham alıyor. Staria’nın ön tarafında ise yatay gündüz farları (DRL) ve aracın genişliği boyunca uzanan uzun ve kısa farlar bulunuyor. Şık desenlere sahip geniş ızgara, otomobile sofistike bir görünüm kazandırıyor.

Elite donanım seviyesiyle gelen LED arka lambalar ise diklemesine yerleştirilmiş. Geniş bir cam ile desteklenen LED’li arka kısımda sade ve saf bir görünüm bulunuyor. Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple, yükleme eşiği düşük seviyede bırakılmış.

İşlevsel ve birinci sınıf iç mekan

Dış tasarımında uzaydan etkilenen Staria, iç mekanında da bir yolcu gemisinin salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş panoramik pencerelere sahip yenilikçi tasarım mimarisi, araç içindeki yolculara ferah ve sakin bir ortam sunuyor. Sürücü odaklı kokpitte 4.2 inç renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra her koltuk sırasında bulunan USB şarj girişleriyle de mobil cihazların şarj edilmesine imkan tanınıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik ön ve arka klima ve geri görüş kamerası gündelik hayatı kolaylaştırırken 3+3+3 oturma düzeniyle de sürücü dahil tam 9 kişilik kapasite sunuyor.

Hyundai, Staria’nın Elite versiyonundaki dört tekerlekten çekiş sistemine ek olarak, sürücü tarafı açılabilir cam tavan, deri döşemeler, arka cam perdeleri, shift by wire-tuşlu vites kolu ve elektrikli bagaj kapağına da yer veriliyor. Bu sayede konfor seviyesi artan aracın güvenlik açısından da yeni eklentileri var. Otomobili şeritte tutmak için Şerit Takip Asistanı-LKA ve Ön Çarpışma Önleyici-FCA gibi güvenlik donanımları kullanılıyor.

Hyundai Staria, ülkemize 2.2 litrelik CRDi motor seçeneği ve 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile geliyor. Hem ekonomik hem de performanslı olan bu dizel motor, 177 beygir gücünde. Hyundai tarafından geliştirilen bu motorun maksimum torku ise 430 Nm. Önden ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulan HyundaiStaria, yepyeni bir platforma ve süspansiyon sistemine de sahip. Çoklu bağlantılı arka süspansiyonla üretilen otomobil, optimize edilmiş motor performansını en iyi şekilde yol aktarırırken aynı zamanda uzun süreli yolculuklarda ekstra konfor ve sürüş keyfi sunuyor.