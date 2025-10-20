İbraş Kauçuk, Türkiye'nin 1000 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyo

Bugün üreti­min yüzde 65’ini ihraç ettikleri­ni söyleyen İbraş Kauçuk Genel Müdürü İsmail Tatar, otomotiv yenileme pazarına odaklanma­nın İbraş’a stratejik avantaj sağ­ladığını belirterek, “Binek ve ha­fif ticari araçlara yönelik ürün çeşitliliğimiz sayesinde müşte­rilerimize geniş bir çözüm port­föyü sunuyoruz. Bu çeşitlilik, bi­zi global pazarda rekabetçi kılan en önemli faktörlerden biri” de­di.

İsmail Tatar hedeflerinin ise Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı­sı arasında yer almak olduğunu kaydetti.

“Her yıl teknolojimizi yenileyerek yolumuza devam ediyoruz”

İbraş Kauçuk Genel Müdü­rü İsmail Tatar, şirketin büyü­me yolculuğunu “Kuruluşumuz­dan bu yana amacımız, daima bir adım ileriye gitmek oldu. Her ge­çen yıl üretim teknolojimizi ye­nileyerek, altyapımızı güçlen­direrek yolumuza devam ediyo­ruz. Bugün geldiğimiz noktada, İBRAŞ markası yalnızca ürünle­riyle değil, çalışma kültürü ve gü­venilirliğiyle de tanınıyor” söz­leriyle ifade etti.

Tatar, otomotiv yenileme pa­zarına odaklanmanın İbraş’a stratejik avantaj sağladığını be­lirterek, “Binek ve hafif ticari araçlara yönelik ürün çeşitlili­ğimiz sayesinde müşterilerimi­ze geniş bir çözüm portföyü su­nuyoruz. Bu çeşitlilik, bizi glo­bal pazarda rekabetçi kılan en önemli faktörlerden biri” dedi.

“Sektördeki dönüşümün farkındayız”

Ayrıca sektördeki dönüşümün farkında olduklarını vurgulayan Tatar, elektrikli ve hibrit araç­lara yönelik üretim altyapıları­nı tamamladıklarını ifade etti. Tatar, “Elektrifikasyon süreciy­le birlikte soğutma sistemleri ve akışkan transfer sistemlerinin önemi artıyor. TÜBİTAK ve Bur­sa Teknik Üniversitesi ile yürüt­tüğümüz Ar-Ge projeleri saye­sinde plastik hortum üretiminde önemli bir aşama kaydettik. Ar­tık elektrikli ve hibrit araçların gereksinimlerine uygun, hafif ve dayanıklı çözümler sunabiliyo­ruz” dedi.

“Yeni lojistik merkezi ile müşteri odaklı gelişim”

İbraş’ın, Barakfakih Organi­ze Sanayi Bölgesi’nde inşa et­tiği 4 bin metrekarelik yeni lo­jistik merkeziyle müşteri hiz­metlerinde de yeni bir aşamaya geçmeyi hedeflediklerini di­le getiren Tatar, “Yeni lojistik merkezimiz ile birlikte müşte­ri odaklı gelişiyoruz. Ayrıca bu merkez hem hizmet hem de des­tek anlamında faaliyet göstere­cek. Üretim teknolojilerinde­ki yenilikler ve lojistik yatırım­lar, İbraş’ın müşterilerinin istek ve beklentilerini karşılaması­na destek olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilirlik artık işimizin merkezinde”

İbraş Kauçuk Genel Müdürü İsmail Tatar, İbraş’ın son yıllarda sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara dikkat çekerken, “BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına paralel olarak enerji verimliliği ve karbon ayak izini azaltma çalışmalarımıza hız verdik. GES sistemimizin yatırımını tamamladık. Ayrıca üretim hatlarımızda kullandığımız makinelerde düşük enerji tüketimine sahip motor tiplerine geçiyoruz. Bu dönüşüm, sadece çevreye duyarlılığımızı değil, aynı zamanda verimliliğimizi de artırıyor” şekilde konuştu.