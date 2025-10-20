İbraş Kauçuk, Türkiye'nin 1000 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyo
İbraş Kauçuk, otomotiv yenileme pazarında akışkan transfer sistemleri, kauçuk ve plastik hortumlar ile metal-alüminyum borular üretiminde faaliyetlerine devam ediyor.
Bugün üretimin yüzde 65’ini ihraç ettiklerini söyleyen İbraş Kauçuk Genel Müdürü İsmail Tatar, otomotiv yenileme pazarına odaklanmanın İbraş’a stratejik avantaj sağladığını belirterek, “Binek ve hafif ticari araçlara yönelik ürün çeşitliliğimiz sayesinde müşterilerimize geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Bu çeşitlilik, bizi global pazarda rekabetçi kılan en önemli faktörlerden biri” dedi.
İsmail Tatar hedeflerinin ise Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer almak olduğunu kaydetti.
“Her yıl teknolojimizi yenileyerek yolumuza devam ediyoruz”
İbraş Kauçuk Genel Müdürü İsmail Tatar, şirketin büyüme yolculuğunu “Kuruluşumuzdan bu yana amacımız, daima bir adım ileriye gitmek oldu. Her geçen yıl üretim teknolojimizi yenileyerek, altyapımızı güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, İBRAŞ markası yalnızca ürünleriyle değil, çalışma kültürü ve güvenilirliğiyle de tanınıyor” sözleriyle ifade etti.
“Sektördeki dönüşümün farkındayız”
Ayrıca sektördeki dönüşümün farkında olduklarını vurgulayan Tatar, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik üretim altyapılarını tamamladıklarını ifade etti. Tatar, “Elektrifikasyon süreciyle birlikte soğutma sistemleri ve akışkan transfer sistemlerinin önemi artıyor. TÜBİTAK ve Bursa Teknik Üniversitesi ile yürüttüğümüz Ar-Ge projeleri sayesinde plastik hortum üretiminde önemli bir aşama kaydettik. Artık elektrikli ve hibrit araçların gereksinimlerine uygun, hafif ve dayanıklı çözümler sunabiliyoruz” dedi.
“Yeni lojistik merkezi ile müşteri odaklı gelişim”
İbraş’ın, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa ettiği 4 bin metrekarelik yeni lojistik merkeziyle müşteri hizmetlerinde de yeni bir aşamaya geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Tatar, “Yeni lojistik merkezimiz ile birlikte müşteri odaklı gelişiyoruz. Ayrıca bu merkez hem hizmet hem de destek anlamında faaliyet gösterecek. Üretim teknolojilerindeki yenilikler ve lojistik yatırımlar, İbraş’ın müşterilerinin istek ve beklentilerini karşılamasına destek olacaktır” ifadelerini kullandı.
“Sürdürülebilirlik artık işimizin merkezinde”
İbraş Kauçuk Genel Müdürü İsmail Tatar, İbraş’ın son yıllarda sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara dikkat çekerken, “BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına paralel olarak enerji verimliliği ve karbon ayak izini azaltma çalışmalarımıza hız verdik. GES sistemimizin yatırımını tamamladık. Ayrıca üretim hatlarımızda kullandığımız makinelerde düşük enerji tüketimine sahip motor tiplerine geçiyoruz. Bu dönüşüm, sadece çevreye duyarlılığımızı değil, aynı zamanda verimliliğimizi de artırıyor” şekilde konuştu.