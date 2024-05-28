IBT Solar Group, Çinli dev ile iş birliği anlaşması imzaladı

Nesrin KOÇASLAN

Dünyanın en büyük batarya üreticisi Çinli Contemporary Amperex Technology (CATL) ile IBT Solar, Türkiye ve bölgede sürdürülebilir enerji sektörü açısından önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. CATL Enerji Depolama Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Nicolas Chen ve IBT Solar Group CEO’su Hakan Daltaban arasında gerçekleşen imza töreninin ardından Hakan Daltaban, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

80 bin kişinin çalıştığı, 13 fabrikası, 5 Ar-Ge merkezi olan CATL ile yapılan işbirliği anlaşmasının önemine vurgu yapan Hakan Daltaban, anlaşma uyarınca yüksek kaliteli ve uzun ömürlü pil ürünleri, hızlı şarj teknolojisi, enerji depolama, Ar-Ge çalışmaları gibi konularda Türkiye’den IBT Solar ve Çin’den CATL arasında işbirliği yapılacağını vurguladı.

CATL ve IBT Solar’ın Türkiye, BAE, Türki Cumhuriyetler ve Gürcistan gibi komşu pazarlarda sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji çözümleri sunmak üzere stratejik bir ortaklık başlattıklarını ifade eden Daltaban, dünya devi Çin’li CATL’in IBT Solar’ı tercih etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin enerji sektöründe depolamalı lisanslarda çok önemli bir yol kat edeceğini söyleyen Hakan Daltaban, CATL’in bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olduğunu belirtti.

Nicolas Chen: İş birliğimiz stratejik bir adımdır

İmza töreninde konuşan Enerji Depolama Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Nicolas Chen, “Firma olarak yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojiler alanındaki küresel varlığımızı geliştirmeyi ve yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunarak büyüyen enerji pazarında önemli bir etki oluşturmayı hedefliyoruz. İş birliğimiz bu hedeflere yönelik stratejik bir adımdır’’ dedi.

“35 milyar dolarlık pazardan pay almayı planlıyoruz”

Hakan Daltaban ise, “Firma olarak Türkiye’de ve komşu ülkelerde yenilenebilir enerji sektöründe öncü bir rol oynuyoruz. Yaptığımız bu ortaklık, dünya standartlarında batarya depolama teknolojilerini entegre etmemize ve müşterilerimize sunduğumuz hizmeti geliştirmemize imkan tanıyor. Bu iş birliği bölgedeki yeşil enerjinin geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 25 GW’lık enerji depolama lisans başvurusu oldu. Bunun pazara yansıması 30-35 milyar dolar olacaktır.

Bu pazar büyüklüğünün ne zaman açılacağı mevzuatlara ve piyasanın koşullarına bağlı. Bu büyüklüğün ortaya çıkmasıyla birlikte yaptığımız işbirliğinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Türk şirketleri için ilham verici bir iş birliği olan bu anlaşma aynı zamanda dünya genelinde Türk enerji piyasasına olan güveni pekiştirmesi açısından da büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Bölgedeki yatırımlarda CATL ile işbirliği yapılacak

Bu anlaşmanın, sadece Türkiye değil, BAE, Türki Cumhuriyetler, Gürcistan’ın da içinde olduğu bir alanda iş birliği olduğuna vurgu yapan Daltaban, önümüzdeki dönemde bir ‘business plan’ çerçevesinde yatırım ve planlamaları da paylaşmayı planladıklarının altını çizdi Daltaban, iki şirketin yeni bir sözleşme için 2-3 ay içerisinde yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Bugüne kadar söz verdikleri yatırımları hayata geçirme gücüne sahip olmaları nedeniyle CATL’in IBT Solar’ı tercih ettiğini söyleyen Daltaban, bundan sonra bölgedeki işbirliklerini CATL ile birlikte yürüteceklerini kaydetti. CATL’in 15 farklı ülkede tesisleri olduğunu söyleyen Daltaban, “CATL ile bu bölgenin dinamikleri, yeni bir üretimin burada olup olmayacağı, burada olacaksa ne zaman olacağı konuşulacak.

Planlarımız dahilinde Türkiye’de bir yatırım da bulunuyor” dedi. IBT Solar’ın Türkiye’de çok güçlü bir ağı olduğunu söyleyen Hakan Daltaban, “Türkiye’de 40’a yakın IBT Solar olarak franchise ve bayi ağımız var. Zaten senede yaklaşık 5 bin kurumsal müşteriye gidiyoruz. Hem satış ağımız hem kurulum gücümüz ile birlikte CATL ile önemli bir iş modeli uygulayacağımızı ve pazarda önemli bir oyuncu olacağımızı vurgulamak isteriz” diye konuştu.

IBT Solar, sürdürülebilir enerjide lider firmalardan

IBT Solar 2013 yılında, Almanya’nın önde gelen fotovoltaik sistem sağlayıcılarından IBC Solar’ın ortaklığı ile kuruldu. Türkiye’nin yeşil enerji ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla yola çıkan IBT Solar, Türkiye’nin her köşesine güneş enerjisini taşıyarak sürdürülebilir enerji alanında Türkiye’nin lider firmalarından biri haline geldi.